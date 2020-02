Profesoara din SUCEAVA care s-a întors din China nu este infectată cu CORONAVIRUS

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Cristian Tudor Popescu a comentat la Digi24 căderea Guvernului Orban și strategiile politice de moment ale PNL și PSD. „ Nu am de unde să știu dacă a fost o înțelegere între domnii Ciolacu și Orban. Ce știu cu certitudine este că s-a desfășurat Campionatul Național de Ridicol...

Cu toții suntem diferiți și posedăm trăsături care ne deosebesc de celelalte persoane din jurul nostru. Pe lângă aceste calități individuale, fiecare zodie are o anumită putere, rezultat al vibrațiilor astrale unice ce caracterizează trecerea de la un semn zodiacal la...

Vladimir Putin, președintele Rusiei, e considerat un lider autoritar. Niște oameni talentați au decis să vină cu un pamflet la adresa sa. Vladimir Putin e cunoscut pentru faptul că ar conduce Rusia cu mână de fier. E văzut drept un lider autoritar, are viziuni...

Profesoara din Suceava care a predat în China și s-a întors în țară la începutul acestei luni nu este infectată, analizele făcute arătând că ea nu are coronavirus, au declarat două surse medicale pentru HotNews.ro Profesoara de 32 de ani a fost transferată vineri de la Suceava la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde a fost izolată.

