Profită de izolarea la domiciliu! Uite cum poţi slăbi stând în casă

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 15 APRILIE 2020; suntem incurajati sa gandim tot ce e mai bun despre oameni, chiar si cand ei se comporta gresit sau negativ, iar asta se intampla cand Luna este in idealistul Varsator asa cum este azi. O conjunctie dintre Luna si lordul karmei Saturn...

Comportamentul sfidător și explicațiile penibile pe care ieri le-a prezentat președintele Curții Constituționale (CC), urmare intervenției brutale și anticonstituționale ale lui Igor Dodon în treburile Înaltei Curți, sunt argumente suficiente (sub toate aspectele!) pentru...

Mai exact, conform specialistilor din Franta, probioticele ar putea fi folosite cu succes in profilaxia si terapia adjuvanta, la pacientii cu COVID-19.

În plus, somnul de calitate te ajută să ţii la distanţă poftele de alimente bogate caloric, precum dulciurile sau chipsurile, care te pot tenta prin faptul că îţi oferă o senzaţie de energie, dar care nu se menţine pe termen lung.

Prin urmare, fă în aşa fel încât să nu te plictiseşti: ocupă-ţi timpul făcând curăţenie prin dulap, organizând dulăpiorul cu condimente sau, de ce nu, plantând condimente în ghiveci. Sau, şi mai bine, pune în practică hobby-uri la care visai de mult timp, fie că e vorba de pictură, croşetat, bricolat etc.

Dacă vrei să previi astfel de probleme, asigură-te că faci zilnic mişcare! Da, poţi face sport şi în casă, cu un pic de creativitate şi ajutor. Vezi aici câteva exerciţii pe care le poţi face acasă! Sportul are numeroase beneficii, pe lângă faptul că arde calorii: te ajută să dormi mai bine, îţi menţine optimismul şi te fereşte de multe boli!

Fii activ, nu lenevi toată ziua! Este tentant să zaci toată ziua pe canapea, epuizând toate serialele de pe Netflix, eventual şi cu o pungă (sau două, sau trei sau mai multe) de floricele în braţe, plus o sticlă de 2 litri de suc acidulat. Dar nu şi sănătos pentru silueta ori starea ta de sănătate!

Câteva exemple de gustări sănătoase sunt legumele crude (morcovi, ţelină, rădăcină de pătrunjel, castraveţi, ardei gras etc.), fructele sau nucile (dar cu măsură, pentru că acestea conţin destul de multe calorii).

Exemple de astfel de alimente sunt carnea de pui sau de curcan, soia, lactatele, cerealele integrale, nucile, fructele, legumele, seminţele şi grăsimile sănătoase (avocado, ulei de măsline etc.)

Prin urmare, ţine-ţi sub control greutatea consumând doar alimente sănătoase, bogate în fibre, proteine, vitamine şi minerale, care îţi asigură doza zilnică de substanţe nutritive şi menţin senzaţia de saţietate pe termen mediu şi lung.

Planifică-ţi meniurile cu o zi înainte şi foloseşte inteligent proviziile, astfel încât să nu faci risipă alimentară, nici să mănânci mai mult decât are nevoie organismul tău. Organizează-ţi mesele Dacă lucrezi de acasă, e foarte posibil să uiţi să mănânci sau să faci asta la ore complet nepotrivite. Poţi fi, de asemenea, tentată să sari peste micul dejun şi să te aşezi la birou imediat după ce te-ai trezit. Nimic mai greşit!

Află mai jos care sunt regulile pe care trebuie să le respecţi în această perioadă pentru a da jos kilogramele în plus sau pentru a-ţi menţine greutatea în limitele normale!

Chiar dacă eşti nevoită să stai în casă şi să limitezi ieşirile în aer liber, asta nu înseamnă că nu poţi face mişcare sau că nu poţi urma o dietă sănătoasă. Din contră, în această perioadă este indicat să mănânci cât mai puţin, pentru că şi efortul este mai mic, iar caloriile în plus se vor vedea cu siguranţă pe cântar. Dacă vrei să eviţi îngrăşarea sau, de ce nu, să slăbeşti, acum poate fi cel mai potrivit moment!

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)