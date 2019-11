Putin sustine ca Rusia detine un sistem de propulsie a rachetelor „fara egal in lume”

Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept fara egal pe plan mondial ‘noul sistem de propulsie a rachetelor’ in timpul testarii caruia si-au pierdut viata in august cinci angajati ai Agentiei nucleare ruse (Rosatom).



Presedintele rus a adaugat ca Moscova va continua sa perfectioneze acest tip de armament, informeaza agentia de presa Interfax in pagina sa electronica.



„Faptul in sine de a detine astfel de tehnologii unicat constituie astazi cea mai importanta garantie fiabila a mentinerii pacii pe planeta”, a spus Putin joi, in cadrul ceremoniei desfasurate la Kremlin in cursul careia a inmanat ‘Ordinul pentru curaj’ vaduvelor specialistilor Rosatom care si-au pierdut viata in timpul testului din luna august, decorati postmortem.

Adresandu-se familiilor victimelor, Putin a mentionat ca este vorba despre ‘cele mai avansate si fara egal in lume idei si solutii tehnice, un tip de armament destinat sa asigure suveranitatea, securitatea Rusiei in deceniile urmatoare’.

„Cu totii suntem mandri de ei si ne vom aminti de ei mereu”, a spus presedintele rus, adaugand ca acestia ‘au avut, intr-adevar, o misiune speciala’.

La 8 august, Ministerul rus al Apararii a comunicat ca pe o platforma de testare de la baza Nionoksa (regiunea Arhanghelsk) s-a produs un incident soldat cu victime umane.

Rosatom a anuntat ulterior ca a avut loc o explozie in timpul unor teste pe o platforma maritima a unei ‘surse de energie cu radioizotopi’ pentru rachete. In urma tragediei, cinci angajati ai Rosatom si doi militari si-au pierdut viata, fiind raniti alti trei tehnicieni ai Agentiei nucleare ruse si trei militari.

Autoritatile din Severodvinsk au anuntat la 8 august, iar mai tarziu si Agentia meteorologica de stat rusa (Rosghidromet) ca, in ziua incidentului, nivelul radiatiilor a inregistrat o scurta crestere la Severodvinsk, iar ulterior a revenit la normal.

Dupa acest incident, zona golfului Dvina de la Marea Alba, in apropierea caruia s-a produs explozia, a fost inchis pentru inot timp de o luna, aminteste Interfax.

La 13 august, presedintele american Donald Trump nota pe Twitter ca, potrivit datelor Washingtonului, explozia produsa la baza militara din regiunea Arhanghelsk are legatura cu racheta rusa Skyfall.

Mai tarziu, tot in august, presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca incidentul de langa Severodvinsk a avut loc in timpul unor lucrari la un tip de armament promitator.

In octombrie, Departamentul de Stat american a indicat ca explozia de la Nionoksa s-a produs nu in cursul unor teste, ci in timpul ridicarii unei rachete de croaziera de tipul Skyfall (9M730 Burevestnik ) de pe fundul Oceanului Arctic. A existat ‘o reactie nucleara necontrolata, care a dus la o scurgere radioactiva intr-un moment in care expertii rusi recuperau racheta de pe fundul oceanului’, a afirmat un reprezentant al Departamentului de Stat, citat de Interfax.

