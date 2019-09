Românul care a devenit primul om care a construit şi zburat cu un avion mai greu decât aerul

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Toți trecem prin perioade când lucrurile nu merg tocmai bine în viața noastră și, de regulă, spunem că am avut ghinion. În toamna aceasta, 4 zodii vor fi mai vulnerabile la influențele astrale negative, dar nu direct, ci prin legăturile lor cu alte persoane. Pentru...

De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO.

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

2003 - A încetat din viaţă Leni Riefenstahl, una dintre cele mai controversate personalităţi feminine ale secolului XX, dansatoare, actriţă, regizoare de film; filmele sale, realizate din ordinul lui Adolf Hitler - "Olympia", "Triumph des Willens" -, deşi demonstrau talentul de cineast al regizoarei, i-au adus oprobriul lumii artistice; în anul 2002, ultimul ei film, documentarul "Impresii sub apă", difuzat de canalul de televiziune ARTE, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani, a fost considerat o adevărată capodoperă, însă comentariile criticilor nu au omis răspunderea morală a creatorului de artă (n. 22 august 1902)

1914 - Cardinalul Giacomo della Chiesa este ales Papă sub numele de Benedict XV. (1914/1922)

Având în minte realizarea unui motor de avion cât mai bun, Vuia a reuşit să inventeze generatorul de abur cu combustie internă şi ardere catalitică. Generatorul cu vaporizare aproape instantanee avea la bază trei principii: ideea ciclurilor termodinamice, a combustiei accelerate şi a transmiterii căldurii prin convecţie forţată. Prin încercările repetate de a construi generatoare de abur de foarte înaltă presiune (100-120 kgf/cm², faţă de 10 At valoarea uzuală a vremii), Vuia a pus bazele tehnologiei folosite ulterior la centralele termice care utilizează cicluri complexe de presiune foarte înaltă.

În timpul primului război mondial, Traian Vuia a lucrat pentru armata franceză, în cadrul Serviciului de invenţii, contribuind la perfecţionarea aviaţiei militare aliate. A redactat mai multe manifeste destinate soldaţilor de naţionalitate română, cehă, slovacă, sârbă etc. din rândul armatei austro-ungare. În primăvara anului 1918 a fost unul dintre iniţiatorii Comitetului Naţional Român din Transilvania, militând pentru unirea Ardealului cu România. În cadrul aceluiaşi Comitet, a organizat la Paris aniversarea a şaptezeci de ani de la revoluţia de la 1848.

Prioritatea unui astfel de zbor îi este atribuită în mod eronat francezului Santos-Dumont, care a obţinut această realizare doar la 13 septembrie, acelaşi an 1906. De altfel, după primul său zbor reuşit, cel din 18 martie 1906, Traian Vuia a mai efectuat şi alte zboruri, în timpul celui din 19 august 1906 avionul său zburând 20 metri, la o înălţime de 2 metri şi jumătate.

