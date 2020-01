Rusia anunţă primele cazuri de infectare şi îşi sfătuieşte cetăţenii să evite strângerile de mâini şi îmbrăţişările

Rusia a anunţat vineri primele două cazuri de infectare cu noul coronavirus pe teritoriul său, cetăţeni chinezi, iar autoritatea pentru protecţia consumatorilor a sfătuit cetăţenii să se abţină de la a se saluta unii pe alţii prin strângeri de mâini, săruturi sau îmbrăţişări şi să poarte măşti medicale în locurile publice aglomerate, în încercarea de a stopa răspândirea virusului pe teritoriul Rusiei, informează Reuters. Rusia, care are legături apropiate cu China, ţara sa vecină din sud-est, a impus restricţii la graniţă în scopul prevenirii răspândirii epidemiei.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

BERBEC In aceasta luna sunt sanse mari sa iti imbunatatesti comunicarea cu persoanele din jur. Participa la mai multe evenimente sociale si vei vedea mai buna actiune in viata amoroasa. Flirteaza mai mult cu partenerul de cuplu, iar daca esti singur, nu te sfii sa faci ochi dulci persoanelor...

Doua persoane infectate cu coronavirus au fost confirmate pe teritoriul Federatiei Ruse, ambii cetateni din China. Despre asta a anuntat, seful sediului pentru prevenirea si raspandirea noilor infectii in Rusia, Tatiana Golikova, scrie presa rusa.

Actualitate 31 Ianuarie 2020, ora: 15:12

Dacă ai avut probleme cu greutatea o viață întreagă și vrei să te schimbi, am niște sfaturi pentru tine. Sunt o studentă de 21 de ani. Am nevoie disperată de sfaturi pentru slăbit. Sunt la specializarea biologie și aș vrea să intru la medicină, așa că am multe de...