Satul din Polonia unde s-au născut numai fete, în ultimii nouă ani

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Administraţia locală este îngrijorată din această cauză şi susţine că nu va mai exista forţă de muncă în agricultură. Preşedintele consiliului judeţean, Rajmun Frischko, care are, de asemenea, doar fete, a declarat recent televiziunii de ştiri TVN24 că cine va naşte un băiat va avea parte de o surpriză plăcută.

Miejsce Odrzanskie este un sat din sud-vestul Poloniei, unde din 2010 s-au născut numai fete. Recent, preşedintele Consiliului Judeţean a anunţat că va acorda un premiu familiei în care se va naşte un băiat. Nu se ştie care este cauza că în acest sat, care are 300 de locuitori, de nouă ani nu s-a născut nici un băiat, potrivit Rador.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)