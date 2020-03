Vrei sa stii cum se prepara un aluat de pizza delicious. Noi am cautat si am gasit secretele unui aluat de pizza ca la pizzeriile celebre. Nu vei mai face niciodata comanda si vei prepara pizza numai in casa.



Aluat pizza pentru blat pufos



Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat pufos ai nevoie de:



– 160 ml apa calda



– 2 lingurite drojdie uscata



– 1 lingura zahar



– 500 g faina



– 160 ml bere



– 2 linguri ulei de masline



– 1 lingurita sare

Mod de preparare



Amesteca apa calda cu drojdia si zaharul si tine deoparte pana cand se dizolva drojdia. Amesteca faina cu sarea si incepe sa incorporezi drojdia, Berea si uleiul de masline. Daca folosesti robotul de bucatarie, framanta 7-8 minute. Daca framanti de mana, trebuie sa amesteci 10 minute.

Aluatul de pizza trebuie sa fie fin si elastic inainte de a-l unge cu putin ulei de masline si a-l lasa la crescut 2-3 ore intr-un castron acoperit cu un prosop.

Cantitatile de mai sus vor fi suficiente pentru 2 pizza cu un diametru de aproximativ 30 cm.

Dupa ce aluatul a crescut, intinde foaia pe masa de lucru, apoi asaz-o in tava si mai lasa-l la crescut 10-15 minute in tava.

Adauga apoi sosul de rosii si topingurile preferate, da la cuptor incins la 180 de grade timp de 20 de minute sau pana cand blatul pufos se rumeneste bine.

Aluat pizza pentru blat subtire si aromat

Daca iti place blatul subtire si aromat, atunci ti se potriveste acest aluat de pizza, recomandat de Adi Hadean.

Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat subtire si aromat ai nevoie de:

– cani de faina alba tip 650

– o cana si jumatate de apa (aceeasi cana folosita ca masura la faina)

– o nuca de drojdie, inmuiata intr-o lingura de lapte si un varf de cutit de zahar

– un varf de lingurita de sare

– un varf de lingurita de zahar

– o lingurita de oregano uscat

– o lingurita de busuioc uscat

– 3 linguri de ulei de masline extravirgin.

Mod de preparare



Aluatul se framanta cu mana, ca sa intre aer in el, aproximativ 15 minute. Este gata cand este fin, se desprinde usor de pe mana si este usor elastic. Se lasa la crescut aproximativ o ora, sub un prosop.

Apoi se adauga sosul de rosii si ingredientele preferate si se da la cuptor pana cand se rumeneste blatul.



Aluat pizza pentru blat crocant



Daca iti place blatul crocant, atunci ti se potriveste acest aluat de pizza.

Pentru a prepara un aluat de pizza pentru blat crocant ai nevoie de:

– 300 g faina

– 100 ml apa

– 5 linguri de ulei

– 1 cub de drojdie

– 1 lingurita sare

Mod de preparare

Se amesteca toate ingredientele intr-un castron mare si se framanta pana cand se formeaza un aluat de pizza care nu se se mai lipeste nici de mana, nici de vas. Se lasa aluatul de pizza la dospit. Cand si-a marit volumul, se intinde aluatul de pizza pe masa de lucru in foaie groasa de aproximativ o jumatate de centrimetru, se asaza in tava, se unge cu sos de rosii, se pun topping-urile preferate si se da la cuptor aproximativ 15 minute.