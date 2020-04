Simona Halep: Am 22 de zile de când nu am ieşit in casă

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un rus a împuşcat cinci persoane pe motiv că făceau gălăgie noaptea sub ferestrele sale, a anunţat poliţia duminică, informează EFE. Tragedia a avut loc în micul oraş Ielatma, în apropiere de Riazan, în centrul Rusiei, la 200 km sud-est de Moscova, în...

Istoricul și teologul francez de origine rusa, Antoine Arjakovsky, a oferit un interviu Radio Liberty in care relateaza experienta calatoriei sale in Rusia lui Putin.

"Am 22 de zile de când nu am mai ieşit din casă. Mă trezesc pe la 10-11, fără alarmă, fără program, iau un mic dejun după care ies la o alergare în complex. Ne este permis să facem asta, pentru că e un complex rezidenţial privat. Apoi, revin în casă şi fac exerciţii pentru abdomen, pentru picioare. Lucrez în fiecare zi la condiţia mea fizică şi mă simt pregătită, fit, din acest punct de vedere", a declarat Halep.

