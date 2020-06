Simona Halep mărturisire uimitoare! Când se retrage din tenis?

După lungi speculații, campioana României s-a hotărât să pună capăt misterului. Simona Halep a anunțat când se va retrage din tenis.



Simona Halep a mărturisit că este nerăbdătoare să se întoarcă în competiții, însă a făcut și o declaratie uimitoare. Campioana a făcut lumina în ceea ce privește retragerea ei din sport. Simona mai are o lungă perioada de timp în care să își încânte fanii cu victoriile.

Simona are încă planuri mari

Simona Halep susține că este încă dormica să mai rămână în tenis doi sau trei ani. Sportiva a mărturisit însă că are momente în care se simte obosită. Cu toate acestea găsește motivația de a ajunge în continuare în competiții. Mai mult, aceasta a dezvăluit că își propune să rămână în TOP 10 WTA atât timp cât rămâne în sport.

„Am avut senzaţia asta că am obosit în ultima perioadă. Au fost ani grei. M-am gândit şi la retragere, să fiu sinceră, însă simt că mai pot şi încă mult. De visat, nu mă împiedică nimic să visez, aşa că în continuare sunt foarte motivată să merg înainte pentru al treilea Grand Slam pentru a vedea cât mai pot să fiu în top 10. Pentru că atunci când voi ieşi din top 10, cred că o să trag pe dreapta. Dar mai am, doi-trei ani eu zic că mai pot să joc.” a declarat campioană.

Simona Halep a declarat și că știe motivul pentru care nu are rezultatele așteptate la US Open. Campioana nu s-a sfiit să recunoască faptul că spre finalul anului, oboseala ei se resimte și în joc.

”Legat de US Open, eu nu prea joc bine la final de an. Energia mea se duce în jos după Roland Garros şi Wimbledon, de aceea nu reuşesc la US Open să fiu foarte tare pe tot ceea ce ţine de un Grand Slam”, a declarat Simona într-un interviu pentru unul dintre sponsorii săi principali.” a mai adăugat Simona.

Simona a făcut mărturisiri și despre antrenorii cu care a lucrat de-a lungul anilor. Ea susține că a avut prilejul de a fi alaturi cei mai buni, iar acest fapt a fost întotdeauna vizbil în rezultate.