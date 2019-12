Singura femeie din zodiac pentru care toţi bărbaţii ar trebui să lupte

Vanessa Youness a fost arestată preventiv duminică pentru 30 de zile alături de Gelu Oltean, fostul șef al Serviciului secret al Ministerului de Interne, sub acuzația de trafic de droguri. Potrivit DIICOT, Youness, Oltean și un cetățean britanic sunt acuzați că organizau...

Tribunalul Bucuresti a decis condamnarea fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, la 8 ani si 6 luni de inchisoare in cazul Colectiv.

Academia Română propune o modificare de substanță a Legii Educației Naționale, care să devină „stabilă și să cuprindă mai mult principii decât date concrete”, dar până atunci cel mai for de cercetare al României propune o serie de măsuri...

Femeia din zodiac de care toți bărbații se îndrăgostesc În afara iubirii familiei, femeia Taur beneficiază de afecţiune şi din partea tuturor cunoștințelor. Prietenii se bazează de fiecare dată pe ea, tocmai pentru că au încredere în capacitatea ei de a se adapta uşor oricărei situaţii, iar cei care vor să fie ca ea se frământă că nu au parte de atuurile ei. Stârneşte invidie şi admiraţie, chiar dacă acesta nu reprezintă un scop pentru ea. Chiar dacă este rareori atacată sau contestată, nu simte nevoia să se răzbune, ci rămâne neutră. Are motive mult mai bune pentru care să se consume şi nu îşi pierde timpul cu lucrurile mărunte. Supărarea îi trece repede şi are puterea de a se comporta ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Nativa zodiei Taur este o eroină pentru că are tot timpul soluţia pentru o problemă care apare din senin. Descurcă până şi cele mai încurcate fire şi obţine întotdeauna rezultatul pe care şi-l doreşte. Este una dintre acele femei cu o minte sănătoasă, foarte logică, aşa că nu se va lăsa păcălită de nimeni şi nimic. Atunci când vrea ceva sau luptă pentru bunăstarea familiei, nimeni nu o opreşte. Ce bărbat nu şi-ar dori o astfel de femeie?

Orice femeie merită dragostea sinceră a unui bărbat care să o aprecieze şi să o iubească pentru ceea ce este. Indiferent de etapele prin care aceasta trece sau de dificultăţile pe care le întâmpină, ea are nevoie de sprijin şi suport. Orice bărbat care îşi doreşte să cucerească o femeie trebuie să înțeleagă aceste lucruri. Dintre toate nativele zodiacului, una singură merită tot ce este mai bun, atenţia și dorința bărbaţilor. Aceştia nu se lasă descurajaţi şi luptă cu toate armele pe care le au la îndemână pentru a-i cuceri inima. Află despre cine e vorba! Iată care este femeia din zodiac pentru care bărbaţii ar trebui să lupte! În general, bărbaţii preferă să aibă alături o femeie puternică, independentă, capabilă să ia propriile decizii şi cu înclinaţii materne. Printre caracteristicile pe care ei le caută se mai numără firea iubitoare şi empatică la suferinţele sau împlinirile partenerului. Există în zodiac o femeie care întruneşte aceste lucruri şi pe care orice bărbat ar vrea să o aibă alături. Ca să nu mai lungim suspansul, îţi spunem că este vorba despre femeia Taur. Ea are capacitatea de a se sacrifica pe sine pentru binele celorlalţi, ceea ce nu prea se mai întâlneşte.

