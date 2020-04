Strigăt de DISPERARE / O tânără din CRIULENI este căutată de mai bine de o lună

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Rudele s-au adresat la poliție și au plasat anunțuri pe rețelele de socializare, însă tânăra este de negăsit. Fata ar fi ieșit din casă, din satul Hârtopul Mic, în data de 20 februarie, iar din acea zi nimeni nu mai știe nimic de ea. Lidia Braganciuc are corpolența medie, ochii căprui și părul șaten. În ziua dispariției purta o geacă verde, pantaloni negri și adidași de culoare neagră combinat cu galben. În acest context, persoanele care au recunoscut-o pe tânăra din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon 112 sau 068 708 168.

