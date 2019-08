Top 7 cele mai periculoase plaje din lume

Sunt atat de multe locuri spectaculoase de vazut in intreaga lume, incat nu ai de ce sa iti compromiti vacanta si chiar sa iti pui viata in pericol, alegand sa mergi pe unele dintre cele mai periculoase plaje din lume. Iata care sunt acestea si de ce ar trebui sa nu iti planifici niciodata concediul pe aceste plaje!



Hanakapiai Beach, Hawaii







Plaja Hanakapiai de pe insula Kauai demonstreaza ca aparentele pot fi inselatoare. Locul arata precum un colt de paradis, insa in apa se formeaza curenti puternici si periculosi. Pe un indicator din zona acestei plaje este mereu actualizat numarul deceselor in randul turistilor care nu au tinut cont de avertismente si s-au aventurat in apa. Curentii din zona sunt atat de puternici pentru ca aceasta zona de coasta nu este protejata de niciun recif.

New Smyrna Beach, Florida

New Smyrna Beach este locul in care se petrec cele mai multe atacuri ale rechinilor, decat oriunde in alta parte din lume. Din 2009 si pana in prezent s-au inregistrat peste 80 de astfel de atacuri provocate de rechini.

Plaja Zipolite, Mexic

Cand locului i se mai spune si “plaja mortii” ar fi bine sa te gandesti de doua ori inainte sa iti planifici o vacanta in zona. Zipolite arata de-a dreptul spectaculos, insa in apa se produc curenti atat de puternici incat pot fi fatali. Din cauza acestei reputatii pe care si-a castigat-o plaja, in zona a fost adusa o echipa de paza de coasta care supravegheaza, in permanenta, plaja.

Golful Morecambe, Lancashire, Marea Britanie

Golful Morecambe este periculos din cauza tuturor obstacolelor ciudate care se gasesc aici, cum ar fi nisipurile miscatoare sau drenajele fluviale. Localnicii au folosit carute trase de cai si tractoare cu remorci pentru a traversa zona, pentru ca altfel exista riscul ca orice masina care intra pe nisipurile miscatoare de acolo sa nu mai fie vazuta vreodata.

Insula Fraser, Australia

Faimoasa pentru eco-turism, insula Fraser ii atrage in fiecare an pe cei aflati in cautarea aventurii, din toate colturile lumii. Conditiile de pe plaja de aici nu sunt insa dintre cele mai bune, iar atacurile populatiei de caini dingo din zona s-au soldat cu multe decese, de-a lungul timpului. Vizitatorii sunt instruiti sa evite sa alerge printre dunele de nisip si sa faca scufundari in lacuri.

Staithes Beach, Marea Britanie

Cei care practica surful sunt atrasi de valurile gigantice care se formeaza la Staithes Beach, insa calitatea apei de aici ii face pe multi sa renunte sa practice in zona sportul preferat. Plaja se afla pe lista zonelor in care inotul este interzis din cauza ca apa de aici este foarte poluata.

Cape Tribulation, Australia

Fauna salbatica din Australia nu se limiteaza doar la speciile care traiesc pe uscat. Apa din acest colt de Rai este populata de crocodilul de apa sarata, meduze, cel mai veninos peste din lume, stonefish, si alte vietuitoare periculoase. Mai mult, zona este atat de izolata incat va fi greu sa gasesti ajutor in cazul in care viata iti este pusa in pericol.

