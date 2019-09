Transilvania este în topul destinaţiilor turistice de toamnă europene

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Toți trecem prin perioade când lucrurile nu merg tocmai bine în viața noastră și, de regulă, spunem că am avut ghinion. În toamna aceasta, 4 zodii vor fi mai vulnerabile la influențele astrale negative, dar nu direct, ci prin legăturile lor cu alte persoane. Pentru...

De 9 zile astept reactia Chisinaului si Bucurestiului (Guvern,societate civila, presa, partide politice etc) la aceasta intoxicatie si propadanda. Reactia este ZERO.

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

Praga nu lipseşte de pe lista recomandărilor ca şi micul oraş cehesc Český Krumlov, descris ca o bijuterie medievală. Preţurile sunt descrise de specialiştii Vagrants of The World ”ca în România”.

Perspectiva asupra Dunării recomandă şi Budapesta în lista specialiştilor, ca şi clădirile şi podurile spectaculoase. Un rol important pentru cei care preferă turismul medicinal îl joacă acolo şi cele 118 izvoare termale din zonă. Capitala Ungariei programează în septembrie Festivalul internaţional al Vinului, sărbătoarea palincii şi Ceremonia Cârnatului. În octombrie are loc Festivalul Artelor Contemporane Cafe Budapest, iar luna noiembrie este animată de Festivalul Vinului Nou şi al Brânzei.

Pe lista Destinaţiilor de Toamnă Frumoase din Europa, cei de la Vagrants Of The World Travel enumeră Transilvania printre cele mai spectaculoase locuri care pot fi văzute în ultima parte a anului. Transilvania este remarcată pentru aspectul copacilor toamna, castele şi legende locale. Lista specialiştilor include Slovenia, unde sunt prezentate drept atracţii coloritul pădurilor toamna, castele şi festivaluri de vin, Croaţia, unde culorile toamnei sunt dublate de oraşe vechi dar şi de sezonul târziu de pe plaje şi din insule, Italia, cu frumuseţea lacurilor şi festivaluri culinare, sudul Franţei, unde atracţiile sunt vara indiană, plajele şi activităţile în aer liber, toamna de aur poloneză şi castelele medievale, eleganţa Budapestei şi băile termale din Ungaria, Valea Wachau din Austria, târgurile din Cehia, iar pentru luna noiembrie sunt păstrate Madiera, în Portugalia, Cipru şi Malta.

