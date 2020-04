Trei nume şi o singură capitală a sudului: Şcheia - Frumoasa - Cahul

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor deţinuţi din cauza pandemiei de Covid-19 şi a avertizat că închisorile se confruntă cu situaţii de urgenţă, scrie The Guardian.

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

La Muzeul Ţinutului de la Cahul este larg deschisă portiţa Gospodăriei Ţărăneşti pentru cei dornici de a se simţi exact ca într-o poveste. Intrăm să vedem cum trăia un ţăran înstărit, pe la sfârşitul sec. XIX - începutul sec. XX. Astfel, alături de căsuţă, acesta avea şură, fierărie şi beci. Casa are uşile mici şi înguste, iar în ea sunt covoare, perne, haine populare, veselă din lut şi lemn, fel de fel de unelte folosite de gospodină la ţesut prosoape (un meşteşug specific Sudului Basarabiei) şi covoare (vârtelniţe, roţi de tors etc.) Cahulul se mai poate mândri cu actorii talentaţi de la Teatrul “B.P. Hasdeu”, cu profesorii şi studenţii Universităţii “B.P. Hasdeu”, cu faptul că, fiind considerat un oraş de provincie, reuşeşte să adune lume frumoasă şi bună la diverse evenimente culturale.

Pseudonume inspirat de vatră - Cahuleanu După ce am admirat imagini mai vechi şi mai noi, directoarea Maria Maftei mi-a vorbit despre personalităţile Cahulului, în special despre literaţii Alexandru Lipcan şi Andrei Ciurunga. Primul s-a conformat regimului comunist, scriind în spiritul acelor vremuri, al doilea, însă, a fost un mare luptător contra ciumei roşii. De asta, ajuns în România, a fost condamnat la ani grei de detenţie, cu munci istovitoare la Canal. Aici, însă, avea să scrie poezii deosebite, cu încărcături sufleteşti nemaipomenite. „Luminând feerică/ inima-i biserică./ Gândul mi se reazimă/ în potir şi-n azimă./ Între umeri crucile/ Risipesc nălucile./ Calde ca velinţele/ Mă-nvelesc credinţele./ Somnul vise-nşiruie,/ liniştea ne miruie./ Doamne-al închisorilor,/ dă-ne mila zorilor.”, scrie în poezia “Rugăciune” cel care a apărut în literatură şi cu pseudonimul Robert Cahuleanu. Doamna directoare Maria Maftei îmi spune cu tristeţe că, din păcate, din Cahulul de odinioară a rămas prea puţin. Spre exemplu, clădirea Tribunalului de cândva, acum Muzeu, are doar un nivel, pe când la deschidere - la sfârşitul secolului al XIX-lea, deşi unele documente atestă că ar fi mai veche, - avea două etaje.

Am admirat diferite exponate interesante: monede ruseşti din cupru, din anii 1816, 1854 şi 1908, pipe turceşti de lut din secolele XVI – XVIII, reviste cu tematică religioasă, editate pe timpul României Mari. Sunt impresionante colecţiile de cărţi, documente, armament şi echipament. Peste 200 de piese arheologice stau cuminţi în aşteptarea doritorilor de a afla cât mai multe curiozităţi. Unelte de muncă din silex, os, corn de animal, vase din ceramică, cioburi… sunt doar o parte din vestigiile trecutului păstrate la Muzeul Ţinutului Cahul.

În faţa uşii de la intrarea la Muzeul Ţinutului se află două tunuri folosite în luptele din războiul ruso-turc de la 1770, în apropierea lacului Cahul. Acest eveniment istoric a şi dus la schimbarea toponimului Frumoasa în Cahul, la 1835, la 65 de ani de la victoria contra turcilor. Intrăm pe uşile istorice ale Muzeului de la Cahul. Aici ne salută cu multă căldură directoarea instituţiei, Maria Maftei. Apoi, se oferă să-mi vorbească despre impresionantele exponate ale muzeului. Aflând că sunt de la revista NATURA „mi-a organizat o călătorie” tematică, mai întâi, în compartimentul „Natura”. Astfel, am aflat lucruri interesante despre floră şi faună, fosile paleontologice şi roci.

O luăm la picior prin vechiul Cahul, pentru a înţelege mai bine cum se împacă trecutul cu prezentul, tradiţia cu modernitatea. Chiar în inima Cahulului este un loc de întâlnire dintre ieri şi azi, dintre ceea ce au lăsat moşii şi strămoşii şi dorinţa de a păstra cu sfinţenie datina străbună. Ştiut lucru, cei de la Sud sunt dansatori înfocaţi, iar când joacă parcă şi pământul geme. În centrul oraşului, tineri şi bătrâni se adună la hora neamului, duminică de duminică, în afară de posturile de peste an, rânduite de biserică.

La hora neamului Vântul e jucăuş, de parcă ar vrea să-mi spună că anotimpul reînvierii e în „detenţie”, iar norii, am impresia, au evadat din poezia lui Bacovia. Oricum, trebuie să ascult cum bate inima Cahulului. Timpului rău îi zic să-şi mai pună pofta-n cui, mai ales că sunt aşteptat în oraşul numit şi capitala Sudului.

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un firicel verde.

