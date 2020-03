Un consum ridicat de zahăr duce la mai multe probleme de sănătate, nu doar la obezitate

Plecând de la observaţiile realizate asupra consumului de apă, oamenii de ştiinţă au decis să se concentreze asupra sistemului renal, descoperind că zahărul în exces a dus la acumularea de acid uric, o moleculă apărută din descompunerea purinelor şi care are tendinţa de a se cristaliza. Acest fenomen poate fi oprit prin două modalităţi: creşterea consumului de apă sau o serie de medicamente care să regleze producerea acidului uric, oferind astfel o soluţie pe termen scut.

Cercetătorii explică faptul că deshidratarea reprezintă unul dintre primele simptomele ale diabetului şi că: „Apa este vitală pentru sănătatea noastră, cu toate acestea importanţa ei este adesea trecută cu vederea în studiile metabolice. Prin urmare, am fost surprinşi de faptul că muştele hrănite cu o dietă bogată în zahăr nu au prezentat o durată de viaţă redusă, pur şi simplu oferindu-le o sursă suplimentară de apă pentru a bea. În mod neaşteptat, am constatat că aceste muşte prezintă încă defecte metabolice tipice asociate cu zahăr alimentar ridicat”, după cum declară dr. Cochemé.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Preşedintele american, Donald Trump, a declarat, joi, că lumea plăteşte "preţul ridicat" pentru lentoarea iniţială a Chinei în a transmite informaţii despre noul coronavirus, relatează AFP. "Lucrurile s-ar fi desfăşurat mai bine dacă am fi ştiut asta cu...

Cele mai puternice planete, Jupiter, Uranus și Saturn, se vor afla în acest an în poziții benefice, creând un scut de siguranță în jurul anumitor semne zodiacale. Jupiter este considerat adesea un fel de „înger păzitor”, care, din punct de vedere...

Ne luptam cu o multime de virusuri pe aceasta planeta. Pe unii ii cunoastem, pe altii abia ii descoperim. Iata ca acum coronavirus da mari batai de cap intregii planete. Indiferent care este virusul de care vrei sa te protejezi sau care este virusul in topul discutiilor actuale, sunt mai...

Actualitate 23 Martie 2020, ora: 07:21

Iata horoscopul zilei de azi LUNI 23 MARTIE 2020 ; Marte, planeta rosie impulsiva a razboiului este in conjunctie azi cu Pluto in Capricorn – au mai fost acum 2 ani dar nu in ambitiosul si determinatul Capricorn – deci saptamana incepe provocator, aproape ca un cod portocaliu de...