Un copil de 11 ani în stare gravă după ce a fost lovit de un microbuz

In ultimii ani, firmele de morărit si panificatie au scos pe piată o multitudine de tipuri de făină in functie de produsele pe care doriti să le gătiti, astfel incat puteti găsi gata ambalată făina pentru: cozonac, biscuiti, foetaj, semialbă, albă, neagră.

Actualitate 17 Aprilie 2020, ora: 07:19

Iata horoscopul zilei de azi VINERI 17 APRILIE 2020; Luna este intr-un frumos sextil astazi cu Soarele in ultimele sale zile in Berbec si totul este bine in lume, in sfarsit. Chiar daca este doar o pauza, ea ne da o buna oportunitate sa ne conectam, sa ne impacam, sa ne facem prieteni, sa avem...