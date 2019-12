Un MICROBUZ cu 10 moldoveni s-a răsturnat, în România/ FOTO

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vremea deosebit de rece s-a abătut asupra nordului Indiei, iar în capitala ţării, New Delhi, au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi pentru luna decembrie din ultimii 22 de ani, informează DPA. "Condiţiile severe de frig s-au datorat persistenţei...

Anul 2020 care în conformitate cu calendarul chinezesc este al Șobolanului Alb de Metal promite noroc tuturor celor care își vor realiza visele prin metode oneste. Potrivit calendarului chinezesc, anul 2020, care va decurge sub semnul Șobolanului de Metal, promite mult noroc...

În cea mai mare parte a lumii, anul care urmează este 2020, totuși în unele colțuri ale lumii cronologia are un fundament diferit de cel propus de papa Grigore XII în 1582, astfel că în Japonia abia începe anul doi iar în alte țări, precum Israel,...

HOROSCOP 2020.Ce ne va aduce nou in viata noastra anul 2020.Previziunile astrologilor pentru 2020 ,pentru fiecare zodie în parte, prezentând principalele evenimente care vor avea loc pentru nativi, dar şi o recomandare pentru fiecare zodie.

Cel puţin 50 de persoane au murit în Bangladesh în urma valului de frig care a cuprins această ţară, au anunţat duminică autorităţile locale, scrie Agerpres. Cea mai scăzută temperatură din acest an în Bangladesh - 4,5 grade Celsius - a fost înregistrată...

O femeie a fost arestată pentru neglijență, după ce copilul ei de 5 ani a fost găsit într-o mașină de spălat pornită, relatează The Independent. Poliția a fost chemată după ce copilul a ajuns la un spital din Elwood, statul american Indiana, cu vânătăi și...

Mai multe echipaje medicale au fost solicitate să intervină, duminică, după ce un microbuz în care se aflau zece persoane din Republica Moldova s-a răsturnat la intrarea în Răducăneni, pe DN 28A. Potrivit reprezentanţilor SMURD Iaşi, pasagerii sunt conştienţi şi au traumatisme multiple. La faţa locului au fost trimise o autospecială de Terapie Intensivă Mobilă, o autospecială de Transport Victime Multiple şi ambulanţe de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă. „Printr-un apel primit la serviciul 112 la, ora 9,13, am fost sesizaţi că a fost un accident rutier la ieşirea din Răducăneni, în care a fost implicat un microbuz cu 10 persoane. Toate persoanele au ieşit singure din maşină şi acuzau dureri uşoare. Până la sosirea echipajelor medicale, una dintre persoanele care se aflau în microbuz a plecat. Niciuna nu a vrut să meargă la spital. Persoanele sunt din Republica Moldova”, a declarat, pentru AGERPRES, Silvia Bolohan, purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi.

