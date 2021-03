Un tânăr din Suedia a înjunghiat opt oameni pe stradă

Nimeni nu a fost ucis, dar două dintre victime au suferit răni grave și au fost transportate la spital. Ajunși rapid la fața locului, polițiștii l-au împușcat pe atacator, care este internat în acest moment sub pază strictă. Atacul a avut loc în zona Bangårdsgatan, în centrul orăşelului Vetlanda, în apropierea unei gări.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe oameni pe stradă.

