Valeriu Cerba: „Vă îndemn să mergem împreună în comunitatea europeană”

Valeriu Cerba, veteran al Ministerului de Interne şi cavaler al Ordinului „Ștefan cel Mare”, a participat activ la războiul ruso-moldovenesc din 1992. În prezent, este doctor în drept, prorector al Universității de Studii Europene și avocat la biroul „Pro Dreptate”. În buletinele de vot pentru circumscripția uninominală nr. 26 la alegerile din 24 februarie 2019, el va figura cu numărul 5.

- Dle Cerba, de ce v-ați înaintat candidatura anume pe această circumscripție și ce le propuneți alegătorilor dvs.?

- Întotdeauna, m-am străduit să-mi exercit atribuțiile de serviciu cu maximă responsabilitate, în interesul statului și al cetățenilor. Acum, înţelegând că, în cei 28 de ani de independență, statul nostru n-a reușit să asigure oamenilor un trai decent, am decis să mă implic în viața politică. Sunt îngrijorat de viitorul copiilor noștri, de migrația masivă, de lipsa locurilor de muncă bine plătite, de nivelul înalt a corupției. La aproape trei decenii de independenţă, R. Moldova continuă să se afle în faţa mai multor provocări: instabilitatea social-politică, imposibilitatea soluţionării conflictului transnistrean și pauperizarea populaţiei. Și asta doare. Candidez pe circumscripția uninominală nr. 26, care cuprinde sectorul Buiucani al Chișinăului, deoarece locuiesc aici de 40 ani. De aici am mers la Universitate, aici m-am căsătorit, aici mi s-au născut copiii, aici îmi cresc nepoții și tot aici mi-am înmormântat părinții. Pentru oamenii din acest sector și pentru întreaga noastră societate, vom crea o stabilitate internă, care este astăzi foarte fragilă, fiind amenințată de instabilitatea regională, de discreditarea instituțiilor-cheie ale statului, de subminarea statului de drept și de tendințele separatiste. Regret că actuala clasă politică este, în mare parte, compromisă de interese oligarhice și corupte, iar o bună parte a ei se află la cheremul Moscovei. Astfel, voi promova continuarea drumului european, pentru a asigura bunăstarea cetăţenilor. Pentru alegătorii mei, voi insista la modificarea legislației privind deservirea blocurilor locative, iluminarea străzilor și modernizarea trotuarelor, căci dețin o bună experiență în acest domeniu. În ansamblu, ca deputat, voi promova respectarea necondiționată a principiilor unui stat de drept; asigurarea independenței justiţiei și atragerea investițiilor străine la crearea locurilor de muncă bine plătite, pentru a stopa exodul cetățenilor; elucidarea furtului miliardului și tragerea la răspundere penală a tuturor celor implicați în fraudele bancare; eliminarea corupţiei și protecţionismului; asigurarea protecției sociale, inclusiv a alocațiilor nominale, indemnizațiilor pentru spațiul locativ și a facilităților fiscale veteranilor războiului din 1992. Voi înainta soluții concrete pentru reglementarea diferendului transnistrean şi retragerea formaţiunilor militare străine de pe teritoriul R. Moldova. Voi iniția procese reale de mobilizare a societății şi a forțelor politice proeuropene capabile să asigure unificarea celor două state românești, ceea ce va garanta intensificarea luptei cu corupția, crearea unui sistem comun de pensionare, acces la fondurile europene de dezvoltare, creșterea numărului locurilor de muncă, a salariilor, pensiilor etc.



„Ca expert în problema transnistreană, voi propune soluții politice pentru reintegrarea ţării”

„Oricine, în afară de dușmanii noștri, înțelege că Unirea e unica noastră salvare”

- În 1992, am mers la Nistru ca să luptăm cu separatiștii și cotropitorii ruși. În iunie, când războiul culmina cu luptele de la Bender, am fost transferat în satul Varniţa, unde, împreună cu fostul primar Tudor Serbov şi comisarul Gonţa, am creat Statul major operativ, care coordona acțiunile voluntarilor și ale poliţiştilor. Am respins multiple atacuri ale gardiştilor și cazacilor. La 26 iunie 1992, pe la două de noapte, alături de Serbov, comandantul grupului de voluntari, am reușit să prevenim un act terorist ieşit din comun. Dinspre Parcani, un grup de gardişti, folosind aruncătoare de mine, au provocat scurgerea gazului metan din cinci cisterne a câte 40 de tone de la Staţia de acumulare a gazului din Varniţa. Prin deflagraţia acestei cantităţi de gaze, se voia lichidarea acestui sat, unde se aflau mulți voluntari şi poliţişti. Noi am observat scurgerea masivă a gazului în timpul verificării posturilor de pe malul Nistrului și îndată am anunțat conducerea MAI şi administraţia Benderului. Părţile au întreprins măsuri de încetare a focului, creând posibilităţi specialiştilor în domeniu să prevină deflagraţia. Mai mult, în timpul războiului, am participat la reţinerea şi documentarea a peste 20 de mercenari din Rusia. Mai târziu, am activat, în calitate de expert, fiind membru al Comisiei Unificate de Control (CUC) în Zona cu regim sporit de securitate. M-am străduit să contribui la mediatizarea ilegalităţilor separatiştilor, care au creat condiţii de înflorire a criminalităţii organizate, contrabandei şi spălării banilor, migraţiei ilegale, traficului de persoane, droguri şi armament. În 2004-2007, împreună cu reprezentanții Procuraturii Generale, am participat la acumularea probelor în 42 de cauze penale, pornite în privinţa liderilor separatiști. În calitate de membru al CUC, m-am implicat în aplanarea crizei şcolilor cu predare în grafie latină, precum și a situațiilor create în urma ocupării forţate a căii ferate şi a portului din Varniţa, a secţiei de votare în Corjova, a blocării accesului la terenurile agricole pentru ţăranii din Dubăsari. M-am opus pe toate căile împotriva creării ilegale a 30 de posturi de control, prin care se îngrădeşte dreptul la libera circulaţie a mărfurilor şi a cetăţenilor. În același timp, am acordat ajutor comisariatelor de poliţie şi autorităţilor publice locale din zona de conflict. Am așteptat mereu ca, poate, clasa politică a R. Moldova să depună toate eforturile pentru a crea cu adevărat un stat de drept. Sunt convins că, dacă în locul unei Basarabii mizerabile, transnistrenii vor vedea o vitrină strălucitoare a UE, conflictul moldo-transnistrean se va soluţiona. Toată lumea știe că, în cazul acestui conflict, nu există contradicţii de natură etnică sau religioasă și că acesta a apărut în urma intervenției rusești, în scopul împiedicării reunirii R. Moldova cu România. Numai datorită celor care s-au ridicat împotriva cotropitorilor, astăzi cazacii și gardiștii nu-și au posturile militare pe malul Prutului, ceea ce își dorește, probabil, vârful de lance al PSRM, Igor Dodon. Prin urmare, voi depune proiecte legislative pentru a asigura o protecție socială a veteranilor de război. În prezent, acești eroi sunt ignorați, primind alocații de doar 100 lei lunar, sumă care, acum zece ani, echivala cu un leu. De asemenea, ca expert în problema transnistreană, voi propune soluții politice pentru reintegrarea ţării şi retragerea formaţiunilor militare străine de pe teritoriul R. Moldova. Menţionez că toate atrocitățile războiului de la Nistru și căile de reglementare a conflictului le prezint în cartea mea „Adevărul despre agresiunea rusă în Transnistria”, care va apărea în curând.- Realitatea ne demonstrează că R. Moldova este un stat eșuat, care nu are securitate militară, fiind ameninţat de trupele ruseşti, aflate ilegal pe teritoriul său. Oricine, în afară de dușmanii noștri, înțelege că Unirea e unica noastră salvare. Altfel putem redeveni o gubernie rusească. Însă, prin Reunire, vom fi parte a UE și vom avea un trai în siguranţă. Din păcate, la noi, această idee a fost exploatată până acum de către unii politicieni în scopuri personale, de grup sau de partid. În Anul Centenar, lupta pentru Unire a trecut pe filiera cetăţenească: nu politicienii, dar cetăţenii concreţi din satele R. Moldova au început să lupte deschis pentru acest ideal. Chiar și în timpuri de incertitudine politică la Chișinău, România investește pentru ca viața noastră să fie mai bună. Totodată, România are un merit important în stabilizarea finanțelor publice din R. Moldova, după furtul miliardului. Toți partenerii externi au înghețat finanțările pentru R. Moldova, numai Bucureştiul a decis acordarea unui împrumut chiar înainte de a fi agreat acordul cu FMI.



- Ce mesaj aveți pentru alegătorii dvs.?

- Stimați alegători, numai cu susținerea dvs., voi putea continua politica de integrare a R. Moldova în comunitatea europeană, pentru a asigura stabilitatea, echilibrul şi bunăstarea noastră comună. În acest sens, România este cel mai credibil avocat al nostru. Nu politicienii sunt problema societății, ci noi, cei care n-am știut cum să-i alegem. Lyndon B. Johnson, fost președinte al SUA, zicea: ,,VOTUL este cel mai puternic instrument pe care l-a avut omul vreodată, pentru a învinge nedreptatea”. Să folosim acest instrument!

Alexandra Tănase