VIDEO/ Actorul Kevin Spacey a publicat un mesaj bizar de Crăciun: „Omoară-i cu bunătate”

Actorul Kevin Spacey a publicat în ajunul Crăciunului un nou mesaj video ciudat inspirat din serialul în care actorul a fost vedetă, ”House of Cards”. Noul său mesaj se numește „Omoară-i cu bunătate” (KTWK- Kil them with Kindness), arată CNN.



Este al doilea an în care Kevin Spacey dă publicității un mesaj de Crăciun inspirat din serialul „House of Cards”, din care a fost exclus după ce au apărut mai multe plângeri legate de comportamentul nepotrivit al vedetei, potrivit Mediafax.



Actorul a ținut să se apere în mesajul din 2018 de acuzațiile formulate la adresa sa pentru agresiune sexuală și comportament indecent. Cele trei minute în care vedeta vorbea în stilul personajului pe care l-a interpretat în serial au strâns într-o singură zi 4,5 milioane de vizualizări.

Și mesajul din 2019 îl surprinde pe actor împrumutând vocea lui Frank Underwood. „Nu credeați că o să pierd ocazia să vă urez Crăciun fericit, nu?”, întreabă Spacey.

Spacey vorbește despre sănătatea sa și despre acuzații. Actorul a fost concediat din „House of Cards” chiar înaintea filmărilor pentru ultimul sezon, când a izbucnit scandalul acuzațiilor de agresiune sexuală și hărțuire.

Actorul spune că 2019 a fost „un an destul de bun” în care ”și-a pus la punct sănătatea”. „Am făcut mai multe schimbări în viața mea și aș vrea să vă invit să fiți alături de mine”, explică vedeta. Pentru anul 2020, actorul spune că își dorește „mai mult bine în lume”.