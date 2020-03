VIDEO/ Tragedie într-o familie din raionul ORHEI

Din nefericire, când a fost scoasă de sub dărâmături, aceasta era deja moartă. Poliția din Orhei, împreună cu specialiștii de la situații excepționale vor stabili circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Preţurile petrolului au scăzut luni sub 30 de dolari pe baril, pe fondul agravării epidemiei de coronavirus, amplificând temerile că restricţiile impuse de guverne pentru a ţine sub control răbândirea îmbolnăvirilor vor provoca o recesiune globală, transmite Reuters.

Actualitate 17 Martie 2020, ora: 07:22

Luna este in Capricorn si anunta o zi destul de placuta, singura sa treaba in agenda este intalnirea cu Venus in Taur. Cu Luna si cu Venus, suntem cu relatiile pe o baza solida si ni se creeaza context fertil pentru dragoste si bani. Au fost perioade provocatoare ce au impactat si relatiile de...