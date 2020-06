Vitamina A, metodă de tratament pentru pierderea timpurie a vederii în rândul diabeticilor?

Vitamina A este crucială pentru o funcţionare normală a vederii. Potrivit Office of Dietary Supplements, ajută la dezoltarea unei proteine care permite retinei să absoarbă lumina, asociată dozei de chromophore 11-cis-retinal de care ochiul are nevoie pentru a avea continuu o vedere optimă. Autorii studiului notează că există dovezi care sugerează că diabetul poate duce la deficit de vitamina A, iar 11-cis-retinal are o valoare scăzută în rândul şoarecilor care suferă de diabet. Din acest motiv, cercetătorii vin cu ipoteza că există o asociere între diabet, deficitul de vitamina A şi pierderea timpurie a vederii caracteristice anumitor cazuri de retinopatie diabetică.

