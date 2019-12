Vopseaua de păr permanentă duce la cancer la sân la femeile de culoare

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

„E important ca toate femeile de toate rasele să fie incluse în studiile despre cancerul mamar, pentru că riscul și mortalitatea tind să difere de la o rasă la alta. În SUA, femeile afro-americane tind să dezvolte tipuri mult mai agresive de cancer la sân”, a declarat pentru VICE Alexandra White, directoarea NIEHS Environment and Cancer Epidemiology Group.

Cercetătorii suspectează că legătura între vopsea, produsele de îndreptare și cancerul mamar are de-a face cu ingredientele toxice pe care le inhalăm și le absorbim prin piele în timpul utilizării (multe dintre ele conțin peste cinci mii de substanțe chimice, printre care unele induc tumori la șoricei). Produsele pe care femeile de culoare le folosesc mai des decât alte rase conțin mai multe substanțe chimice care perturbă sistemele endocrine, ceea ce poate crește tendința spre cancer. Majoritatea dintre ele nici măcar nu apar pe etichete, iar asta nu face decât să-ți fie imposibil să știi la ce ești expus.

În plus, femeile de culoare care au folosit vopsea permanentă în anul anterior studiului aveau o rată mai mare cu 45% de cancer mamar, în timp ce la tipele albe era de 7%. Cu cât se vopseau mai des, lucru pe care l-au spus în chestionare și interviuri telefonice, cu atât rata de cancer mamar era mai mare: Femeile de culoare care foloseau vopsea permananetă la fiecare cinci până la opt săptămâni aveau o rată crescută cu 60% de cancer mamar, pe când cele albe de 8%. Tipele care au folosit produse de îndreptare a părului din substanțe chimice în anul anterior au fost asociate cu o incidență cu 18% mai mare de cancer mamar, în timp ce persoanele care le-au utilizat la fiecare cinci până opt săptămâni, aveau cu 31% mai multe șanse să dezvolte cancer la sân. Asocierea asta cu produsele de îndreptare a fost consecventă de-a lungul raselor.

Majoritatea studiilor pe substanțele chimice din produsele de păr s-au axat doar pe femeile albe, deși sunt folosite și de cele de culoare. O cercetare nouă de la Institutul Național de Sănătate (NIH) a descoperit că vopseaua permanentă de păr și produsele chimice de îndreptare a părului sunt asociate cu rate ridicate de cancer mamar. Creșterea asta se regăsește la femeile de culoare pentru că produsele pe care le folosesc de regulă conțin mai mulți compuși care pot bloca funcțiile endocrine și duc la formarea celulelor canceroase. Pe lângă asta, femeile de culoare utilizează produsele astea mult mai des decât cele de alte rase, de aceea sunt mult mai expuse la substanțele chimice, conform studiului apărut în International Journal of Cancer pe 4 decembrie. Între 2003 și 2009, cercetătorii au studiat date medicale de la 46 709 de femei cu vârste între 35 și 74 de ani, care au avut cel puțin o soră cu cancer mamar, însă nu și un istoric personal cu această problemă. Studiul s-a folosit de câțiva factori precum vârsta, stadiul menopauzei, rasa, etnia, educația, indexul de masă corporală, fumat, consumul de contraceptive orale și vârsta primei nașteri, și a ajuns la aceeași concluzie: Femeile care au folosit în mod regulat vopsea permanentă de păr aveau un risc mai ridicat (cu 9%) de cancer mamar, comparat cu cele care nu se vopseau.

