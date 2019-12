Vreme extremă în China. Temperatura a ajuns la un record de -53,2 grade Celsius

Cel mai friguros oraş din China a marcat într-un mod inedit recordul de temperatură înregistrat aici: minus 53,2 grade Celsius.



O mie de localnici din districtul Huzhong, situat în nordul provinciei chineze Heilongjiang, au format cu propriile corpuri cifrele respective şi au aruncat apă fierbinte în aer.

Din cauza frigului excesiv, apa s-a transformat în cristale de gheaţă, moment care a ajuns rapid pe reţelele de socializare.





Durante il solstizio d'inverno un migliaio di persone ha realizzato una coreografia per riprodurre le cifre della temperatura gettando in aria dell'acqua calda che vaporizzava e si cristallizzava all'istante in ghiaccio https://t.co/TS4cLxwyCg