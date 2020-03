Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Se prea poate sa fii intr-o zi in care sa te razgandesti cu privire la ceva ce a fost important pentru tine pana recent. Poate pui sub semne de intrebare jobul tau, drumul carierei sau un partener. Confuzia iti poate domina gandurile...

La periferia Moscovei se contruiește un spital temporar pentru bolnavii de coronavirus din Rusia, anunță BBC. Președintele Vladimir Putin a declarat anterior că situația epidemiei de coronavirus în Rusia este "sub control".

Ziua paşaportului românesc este sărbătorită la 19 martie, din această zi a anului 1912 datând prima lege modernă referitoare la paşapoarte, denumită "Lege asupra paşapoartelor", promulgată de regele Carol I, prin Înaltul Decret Regal nr. 1758. Potrivit site-urilor www.prefecturasuceava.ro şi www.pasapoarteiasi.ro, libertatea românilor de a călători peste graniţele Dunării şi ale Imperiului Habsburgic fusese deja recunoscută prin Regulamentele Organice ce au intrat în vigoare în 1830 în Moldova şi în 1831 în Ţara Românească, în care era menţionat, pentru prima dată, şi documentul de călătorie românesc cunoscut sub termenul de paşaport. Totodată, Regulamentul Organic stipula şi obligaţia Agiei de a elibera "răvaşe de drum" celor care părăseau teritoriul ţării şi de a le cerceta pe cele ale celor care intrau în ţară. Legea din 1912, însă, introducea primele principii generale pentru paşapoarte şi pentru trecerea frontierei. Potrivit acesteia, "Paşapoartele se emit în numele regelui şi se liberează de ministerul de interne şi de prefecţii de judeţe şi de poliţie în condiţiunile ce se vor determina prin regulamentul de aplicare al acestei legi", notează site-ul www.pasapoarte.mai.gov.ro. Paşapoartele, emise în numele regelui, erau de forma unei cărţi mici, de dimensiunile 9 cm/13 cm, fiind "compuse din 20 de pagini numerotate". Fiecare pagină a paşaportului avea "un fond încadrat, compus cu motive naţionale, în culoarea liliacului deschis, făcând să iasă în aparenţă stema ţării şi cuvântul 'ROMÂNIA', iar dedesubt cuvântul 'PASPORT' ". Cu toate că paşapoartele erau documente individuale de călătorie în străinătate, acestea cuprindeau şi o rubrică dedicată însoţitorilor, în care puteau figura, pe lângă titular, soţia, soţul şi copiii minori.

