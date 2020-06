03 iunie - Istoricul zilei

Într-o zi de 3 iunie, în anul 1946, apărea pe piaţă o piesă vestimentară care va revoluţiona industria modei şi va şoca opinia publică şi Biserica: costumul de baie în două piese.





Prima prezentare de costume de baie în două piese a avut loc la Paris. Modelul a fost botezat “Bikini” după Atolul Bikini din Oceania, unde s-au efectuat, în 1945, mai multe experienţe nucleare şi unde, din cauza climei, se purta o ţinută sumară. La vremea aceea, femeile purtau la plajă un costum de baie întreg, fabricat din materiale foarte grele şi care acoperea mare parte a corpului. Noul costum de baie, format din trei triunghiuri – unul pentru slip şi celelalte două pentru sutien, dezgolea corpul că niciodată până atunci. Propunerea nonconformistă a fost cu greu îmbrăţişată de femei, care abia peste 10 ani de la lansare au îndrăznit să poarte la plajă costumul în două piese. Vedetele au fost cele care au dat startul. Brigitte Bardot a avut curajul de a se expune cu un astfel de costum pe Riviera Franceză, atunci când filma pentru pelicula „Şi Dumnezeu a creat femeia”. Apoi alte nume mari precum Marilyn Monroe, Jackie Kennedie şi Jane Mansfield au îmbrăţişat această piesă vestimentară.

Tot astăzi:

Tot într-o zi de 3 iunie, în 1922, Ion Vinea edita, la Bucureşti, revista avangardistă Contemporanul, care promova sincronizarea literaturii naţionale cu cea mondială.

Pe 3 iunie 1937, Ducele de Windsor (fostul rege Eduard al VIII-lea al Marii Britanii) se căsătorea cu americană divorţată Wallis Warfield Simpson, cea pentru care abdicase de la tron în favoarea fratelui sau mai mic, Albert, devenit George al VI-lea al Regatului Unit.

În 1950, pe 3 iunie, avea loc prima ascensiune a vârfului Annapurna, al 10-lea vârf că înălţime din lume, de către o expediţie franceză, compusă din Maurice Herzog şi Louis Lachenal. Această este prima escaladare reuşită în lume a unui munte cu înălţimea de peste 8000 de m. Annapurna este un munte cu altitudinea de 8091 metri, din districtul Gorkha, Nepal, masivul Himalaya.

La dată de 3 iunie 1964, Ringo Starr făcea o amigdalita înainte cu câteva zile de începerea turneului. Timp de 12 zile Ringo a fost înlocuit de Jimmy Nichol.

Tot într-o zi de 3 iunie, în 1965, astronautul Edward White devenea primul american care păşea pentru prima dată în afară unei nave spaţiale. El a petrecut 20 de minute în afară capsulei spaţiale Gemini 4. Cu mai puţin de trei luni înainte, cosmonautul sovietic Alexei Leonov fusese primul om din lume care ieşea în afară unei nave spaţiale, dar rusul reuşise să reziste numai 12 minute.

În 1968, artistul pop Andy Warhol era împuşcat de către actriţa Valerie Solanas, membră unei organizaţii feministe radicale, cu grave probleme psihice. Solanas încercase să îl ucidă pe artist, considerându-l un zeu care îi controlează viaţă. Nimerit în stomac de două gloanţe, Andy Warhol a petrecut câteva luni în spital, fiind la un pas de moarte.

Pe 3 iunie 1978, apărea în celebra Guiness Book lista cu cele mai furate cărţi din librăriile britanice. Pe prima poziţie în clasament se află chiar “Cartea Recordurilor”. Publicată pentru prima oară în 1952, lucrarea este şi cea mai vândută carte din lume, după Biblie. De la lansare până astăzi, cartea s-a vândut în peste 92 de milioane de exemplare în întreagă lume.

La dată de 3 iunie 1981, Papa Ioan Paul al ÎI-lea părăsea spitalul din Roma în care fusese internat timp de trei săptămâni, după un atentat la viaţă să.

În 1989, pe 3 iunie, al şaselea album al trupei Queen, “The Miracle”, ocupă locul întâi în topurile britanice.

Tot într-o zi de 3 iunie, în 1994, fotbalistul argentinian Diego Armando Maradona părăsea Cupa Mondială de Fotbal după ce fusese depistat pozitiv la un control anti-dopping. Problemele starului argentinian începuseră în mai 1991, când a fost suspendat 15 luni pentru că a fost descoperit că a consumat cocaină. Noul test pozitiv cu efedrină din 1994 punea capăt carierei internaţionale a lui Maradona, care va declara ulterior că a fost vorba despre un complot CIA.

3 iunie este o dată de care nici muzicianul irlandez Chris de Burgh nu-şi aminteşte cu plăcere. În 1994, ziarele de scandal publicau fotografii în care muzicianul era surprins în ipostaze tandre cu bonă de 19 ani a copiilor săi. Din fericire, mariajul sau cu Diane, cea pentru care a compus celebrea piesă “Lady în Red”, a rezistat acestei furtuni.

Pe 3 iunie 1995, Bryan Adams ocupă locul întâi în topurile din S.U.A. cu melodia “Have You Ever Really Loved A Woman”.

În 2002, pe 3 iunie, avea loc spectacolul “The Queen’s Jubilee”, la Buckingham Palace, în cadrul căruia au concertat Paul McCartney, Sting, Elton John, Brian Wilson, Cliff Richard, Ozzy Osbourne, The Corrs, Will Young, Atomic Kitten şi S Club 7.