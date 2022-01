10 beneficii surprinzătoare ale yoga pentru sănătate

Nu trebuie să stai în cap sau în mâini sau să faci șpagatul ca să beneficiezi de efectele miraculoase pe care practica yoga le aduce asupra corpului tău. Modul în care lucrează toată musculatura, te ajută să acorzi mai multă atenție asupra modului în care respiri și creșterea graduală a flexibilității sunt câteva dintre motivele pentru care vei îndrăgi yoga dacă te decizi să o practici cu regularitate.

Yoga are un impact semnificativ asupra sănătății oaselor, îmbunătățește fluxul sanguin și păstrează inima sănătoasă, este benefică pentru persoanele care suferă de incontinență urinară și te scapă de durerile de spate, explică celebrul Dr. Oz pe site-ul său. Și acestea sunt doar câteva dintre beneficiile surprinzătoare pentru corpul tău și te determină să înțelegi de ce merită să faci yoga.



Are grijă de sistemul osos



Îmbunătățește funcțiile inimii



Îmbunătățește calitatea somnului și este benefică în cazul insomniei

Atenuează durerile lombare



Reduce stresul



Te scapă de migrene



Este utilă persoanelor care suferă de incontinență urinară



Este un remediu eficient pentru sindromul de colon iritabil



Te împiedică să faci excese culinare



Numeroase studii au arătat că yoga practicată cu regularitate are un impact benefic asupra densității osoase. Astfel că indiferent de vârstă este foarte bine să incluzi un ritual yoga simplu în fiecare dimineață pentru a antrena toți mușchii și a avea grijă de sistemul osos.Yoga este recunosută pentru faptul că are un efect benefic asupra inimii. Potrivit Asociației Americane a Inimii, yoga te ajută să controlezi tensiunea arterială, îmbunătățește funcțiile plămânilor și ale inimii, te ajută să fii conștient de modul în care respiri și stimulează circulația sângelui. Potrivit specialistului, yoga este o practică foarte utilă pentru persoanele cu boli cardiovasculare, însă avertizează că este esențial să se discute cu medicul curant despre cea mai bună abordare a exercițiilor.Yoga este benefică pentru cei care suferă de insomnie, după cum arată un studiu. Persoanele care au practicat yoga zilnic timp de 8 săptămâni au remarcat o îmbunătățire considerabilă a calității somnului. De asemenea, problemele legate de insomnie s-a atenuat și somnul a devenit odihnitor.În cazul în care duci o viață sedentară sau ești nevoită să petreci multe ore în fața calculatorului probabil că știi deja cât de supărătoare pot să fie durerile lombare. Potrivit cercetărilor, persoanele care au făcut cu regularitate yoga timp de 12 săptămâni au constatat o diminuare a durerilor, ajungându-se până la dispariția lor definitivă în cazul în care s-a menținut acest obicei.Yoga are un efect benefic asupra sistemul nervos, ajutând la o gestionare mai bună a situațiilor stresante. 6. Este benefică persoanelor care suferă de fibromialgie Un studiu realizat și citat de specialist arată că persoanele care suferă de fibromialgie pot să controleze mai ușor simptomele bolii cu ajutorul practicii yoga. Rezultatele au evidențiat clar un efect benefic pe care l-a adus hatha yoga în cazul celor care au făcut câte un clasă pe săptămână timp 8 săptămâni.Persoanele care se confruntă adesea cu migrene pot să includă yoga pe lângă tratamentul convențional, susține specialistul. Potrivit cercetărilor, cei care au urmat tratament și l-au completat cu yoga au constatat un rezultat bun, reducând frecvența cu care apărea migrenele.Studiile arată că după practicarea cu regularitate a exercițiilor yoga, persoanele care suferă de incontinență urinară au constatat o îmbunătățire a simptomelor asociate bolii.Persoanele care au inclus yoga în viața lor și au practicat-o cu regularitate timp de 1-2 luni au constatat o diminuare a simptomelor supărătoare asociate cu sindromul de colon iritabil.Persoanele care practică yoga cu regularitate devin mult mai atente la alimentația lor de îndată ce constată efectele benefice ale acestei practici. Astfel pe măsură ce continui să faci yoga cât mai des, devii mai conștientă de corpul tău și de importanța de a avea grijă la ceea ce mănânci.