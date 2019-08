13 august: Bătălia de la Călugăreni. A fost victorie sau înfrângere pentru Mihai Viteazul?

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

Într-un raport dezvăluit de The Guardian, ONU estimează că amenințarea teroristă nu a fost niciodată total eradicată și anticipează o serie de noi atentate până la sfârșitul anului, iar Pentagonul semnalează că jihadiștii Statului Islamic s-au regrupat...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a extins chiar şi în marile centre comerciale de lux.

Rezultatele sesiunii de bază și locurile disponibile pentru sesiunea suplimentară în cadrul admiterii 2019 la studii superioare de licență și de master au fost publicate. În sesiunea de admitere din acest an cele mai solicitate rămân a fi următoarele specialități:...

În concluzie, putem vorbi de o victorie a domnului Mihai Viteazul la Călugăreni, ținând cont de diferența uriașă dintre numărul creștinilor (10.000-16.000 oșteni munteni, steaguri boierești, unități de țărani, 4.000 oșteni unguri și secui, mercenari cazaci, 12 tunuri) și cel al otomanilor (50.000-60.0000). Chiar dacă aparent, turcii au învins, dacă privim în profunzimea intențiilor ambelor tabere, vom vedea că turcii nu și-au atins scopurile (am explicat mai sus de ce), pe când Mihai Viteazul și-a atins scopul de a-i opri sau cel puțin încetini în orice chip pe turci, pe care nu se aștepta să îi învingă, având în vedere numărul lor imens. Domnul Mihai a obținut, la Călugăreni, o victorie morală, cum spun criticii, care a dus la o victorie totală, mai târziu, la Târgoviște (6-8 octombrie), București (12 octombrie), și în Bătălia de la Giurgiu(15-20 octombrie).

Pierderile otomane au fost mari, trei conducători și-au pierdut viața pe câmpul de luptă: Haydar pașa, Mustafa pașa și Hüseyn bey, iar Satırcı Mehmed pașa, grav rănit, abia a reușit să scape cu fuga. Domnul muntean se retrage spre Valea Prahovei pentru că Bucureștiul și Târgoviște au fost ocupate imediat de către otomani. În tabăra de la Stoenești se așteaptă ajutoarele de la aliați. În tot acest timp, Sinan pașa începe procesul de transformare a țării în vilâyet: „Bătălia de la Călugăreni rămâne un episod semnificativ, dar nu decisiv, din marea confruntare dintre creștini și otomani, înscrisă sub semnul Ligii Sfinte și trecută în cadrul Războiului de 15 ani. Ea nu a fost o victorie hotărâtoare a lui Mihai Viteazul și a glorioșilor români – cum se mai spune uneori – ci o victorie de moment a creștinilor, care se aliaseră tocmai ca să dea o replică turcilor. Dacă termenul de victorie pare prea puternic, se poate vorbi de o replică creștină demnă și fermă, cu mari pierderi pentru otomani, rămași dezorientați la finele bătăliei” (Ion Aurel Pop)

