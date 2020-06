25 iunie 2010. 11 ani de la moartea lui Michael Jackson

Este unul dintre puţinele personalităţi numele cărora a fost introdus de două ori în Rock and Roll Hall of Fame. Numele lui Michael Jackson a ajuns şi în Guiness World Records, inclusiv pentru „Thriller”, ca fiind cel mai bine vândut album din istorie. 13 piese ale sale au ajuns pe primul loc în toate topurile mondiale, mai mult decât orice alt artist. Michael Jackson a susţinut şi două concerte la Bucureşti – în 1992 şi 1996.

Ştirea despre moartea Regelui Muzicii Pop, Michael Jackson, de acum exact un an, a provocat o adevărată „nebunie” între oamenii de pe toate meridianele. Pe 25 iunie 2009, M. Jackson, la vârsta de 50 de ani, a fost găsit fără cunoştinţă în casa sa din Los Angeles, după care a fost dus la spital. Acolo a fost făcut public anunţul-şoc.

