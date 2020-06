28 iunie 1940: Ce-şi amintesc martorii oculari / Bunicul lui Dan Bălan, Boris Vasiliev: „Stalin mi-a furat copilăria”

„Gheorghe Popa, fost colonel în garda de onoare a ţarului Nicolai al II-lea, care ştia ruseşte şi cunoştea obiceiurile armatei roşii, s-a îmbrăcat în uniforma ţaristă de o frumuseţe rară, cu sabia la brâu, a luat pâine şi sare şi a spus că merge să ducă tratative cu dânşii. Toţi oamenii s-au pornit către mal, şi noi, copiii, alergam după ei. Eu terminasem deja clasa întâi românească pe care n-o uit nici azi. Când am ajuns pe mal, la mijlocul râului am văzut plutind o barcă cu flagul roşu pe care era secera şi ciocanul. Când au ajuns la mal, s-au apropiat de mulţime. Gheorghe Popa cu pâinea şi sarea în mână le-a spus: „С Богом на нашей земле” („Bine aţi venit, cu Dumnezeu, pe pământul nostru!”). În loc să mulţumească pentru primire, soldaţii au ordonat să-i fie luată sabia, epoleţii să-i fie rupţi de pe umeri şi să fie arestat. Ce a fost mai departe cu acel basarabean nici azi nu ştim”, îşi aminteşte Boris Vasiliev, care este şi autorul cărţii „Stalin mi-a furat copilăria”.

