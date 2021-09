3 ZODII care citesc gândurile şi îţi ghicesc viitorul

Au puterea de a vedea dincolo de aparente. Stiu ceea ce urmeaza sa se intample si nu ii poti pacali cu absolut nimic. Vorbim despre oamenii cu puteri dincolo de normal, care pot prevesti anumite situatii si care au capacitatea de a citi inclusiv gandurile.

Iata in ce zodii sunt nascute aceste persoane cu puteri deosebite:

Fecioara

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt autodidacte, sunt ambitioase si foarte ordonate. Sunt exigente cu sine si cu cei din jur. Sunt atente la detalii si stiu cum sa le foloseasca pentru a specula slabiciunile celor din jur, dar si pentru a identifica informatii esentiale.

Varsator

Oricat de rece, de distant ar parea nativul Varsator, el este unul dintre cei mai apropiati prieteni pe care poti sa ii ai. Te poti baza pe intuitia lui. Ia de bun tot ceea ce iti spune Varsatorul, caci stie el ce stie. E capabil sa exploreze cele mai intunecate parti ale subconstientului celor din jur si sa descopere mistere nebanuite.

Pesti

Nativul Pesti are o sensibilitate exacerbata. El vede dincolo de aparente, el stie si ceea ce nu exprimi in cuvinte. Intelege usor starile prin care trec cei dragi si le iese in intampinare cu solutii nebanuite. Are abilitatea de a prevesti viitorul. Simte cand ceva rau urmeaza sa se intample si face tot posibilul sa preintampine orice consecinte nefaste.