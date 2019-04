33 de ani de la cea mai mare catastrofă nucleară din Europa /// „Gulagul atomic” de la Cernobîl

În urma deflagraţiei, circa 50 de persoane au decedat imediat, iar mii de oameni au fost şi continuă să se afle sub pericolul direct al acestei catastrofe, fiind bolnavi de cancer. S-a constatat o creştere bruscă a cazurilor de leucemie şi cancer al glandei tiroide la maturi, în mod special la „lichidatori”, întrucât cel mai mult au suferit în urma accidentului muncitorii şi persoanele implicate direct în lichidarea consecinţelor catastrofei. Totodată, iradierea persoanelor ca urmare a catastrofei nu era recunoscută, în fişa medicală acestea fiind înregistrate cu diagnosticul „insuficienţă cardiovasculară”. Cei mai afectaţi sub aspect medical au fost copiii. Substanţele radioactive, infiltrându-se în organism, au produs pe parcursul anilor diverse mutaţii genetice, boli ale sângelui etc.

Un articol de: Ion Xenofontov, doctor în istorie

