Alianţa Nord-Atlantică este preocupată de intensificarea misiunilor submarinelor militare ruse în nordul Oceanului Atlantic, deoarece ar putea distruge cabluri transatlantice, afirmă Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt al NATO, potrivit Mediafax. În ultimul an, Alianţa...

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

Totodată, 57 de jurnalişti sunt ţinuţi ostatici la sfârşitul acestui an, majoritatea lor concentrându-se, ca şi în 2018, în patru ţări: Siria, Yemen, Irak şi Ucraina, mai afirmă sursa citată.

Această scădere nu ar trebui totuşi să ascundă o realitate care persistă: numărul jurnaliştilor ucişi în ţări neaflate în conflict rămâne la fel de ridicat de la un an la altul, subliniază organizaţia, citând cazul Mexicului, unde au fost ucişi zece jurnalişti, la fel ca în 2028.

