5 carti pe care le recomanda Bill Gates de sarbatori. Ce titluri l-au impresionant in anul 2019

An American Marriage, de Tayari Jones



Cea mai mare fiica a familiei Gates, Jennifer, i-a recomandat tatalui ei cartea cu “un subiect dificil, dar care te face sa gandesti”. Romanul detaliaza povestea unui barbat afro-american si a sotiei lui dupa ce e acuzat si incarcerat din cauza unei crime pe care nu a comis-o. Cartea a fost aleasa si pentru clubul literar al lui Oprah in 2018 si a fost laudata si de Barack Obama.

These Truths: A History of the United States, de Jill Lepore



Cartea de 800 de pagini include detalii putin stiute despre istoria SUA si cum a reusit sa devina cea mai puternica tara din lume. Potrivit lui Gates, “e cea mai onesta si de neclintit relatare pe care am auzit-o vreodata despre povestea americana ”.

Growth: From Microorganisms to Megacities, de Vaclav Smil



Smil e unul dintre autorii preferati ai lui Gates, ce aseamana incantarea lui la lansarea unei noi carti a profesorului din cadrul Universitatii din Manitoba cu emotia pe care o simt fanii Star Wars la premiera unui nou film.

In Growth, Smil cerceteaza obsesia societatii cu dezvoltarea prin prisma evolutiei de la microorganisme la orase.

Prepared, de Diane Tavenner

Diane Tavenner, fondatoarea retelei educationale Summit Public Schools, foloseste experienta sa in domeniul invatamantului pentru a explica procesul de crestere al copiilor astfel incat sa aiba succes in viata dupa liceu.



Why We Sleep, de Matthew Walker



Gates a numit Why We Sleep “una dintre cele mai interesante si profunde” carti despre comportamentul uman pe care le-a citit. Cartea e scrisa de directorul Centrului UC Berkeley pentru stiinta somnului si a reusit sa il convinga pe Gates, cel mai bogat om din lume, sa isi schimbe propria rutina de noapte.