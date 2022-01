5 cele mai enervante întrebări adresate de rude

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Din nou se scumpesc carburanții. ANRE a anunțat prețul maxim de referință, cu 12 bani mai mult per litru atât pentru benzină, cât și pentru motorină.

Secretarul de externe britanic Liz Truss a spus că Vladimir Putin trebuie „să facă pasul în spate în privința Ucrainei înainte să comită o greșeală strategică uriașă”, informează The Guardian. Potrivit oficialului britanic, obiectivul regimurilor...

Avocații protestează în fața Parlamentului, unde are loc ședința plenară. Aceștia cer amânarea amendamentului propus de către deputata PAS Olesea Stamate, la proiectul Legii cu privire la Avocatură.

Când te însori / măriți? Aceasta este veșnica întrebare pentru cei care au depășit vârsta de 18 ani. Dacă la început e mai mult o curiozitate care vine să acopere pauzele incomode, mai târziu întrebarea dată se transformă într-o terorizare continuă. Nimănui nu-i pasă când o să faci tu nuntă, dar se interesează pentru că fie vor să se bage în seamă, fie vor să atragă atenția că odraslele lor au deja casă, masă, copii etc. Inevitabil urmează și o precizare „dar măcar ai pe cineva?” Dacă-i zici că ai, o să-ți recomande să grăbești căsătoria, iar dacă-i zici că nu ai pe nimeni, o să te consoleze „lasă, fiecare e cu norocul lui”. Oamenii preferă să faci nuntă și după să divorțezi, decât să fii băiat sau fată mare. Cam câți bani faci pe lună - e bunișor salariul? Pe toate rudele, fără excepție, le interesează câți bani câștigi. Sunt unele care nu te întreabă pentru că fie au simț, fie au rușine, dar asta nu înseamnă că nu vor să afle. De obicei întrebarea asta o adesează cineva pe la sfârșitul cinei, atunci când restul nu mai sunt atenți. Nimeni nu se interesează ce salariu ai, ca să se bucure sincer pentru tine, dar ca să-ți spună că băieții sau fetele lor câștigă mult mai bine. „Ai învățat atâția ani și câștigi atât de puțin”, cam cu această concluzie se închide subiectul. Când te duci peste hotare? După ce văd că nu te scalzi în bani, îți adresează anume întrebarea dată. Mulți cred că peste hotare se câștigă bani cu sacul și au impresia că toți ar trebui să plece în străinătate. Pentru ca să-și confirme poziția, ar putea să mai adauge „dacă aș fi fost așa tânăr / tânără ca tine, nici n-aș mai fi stat pe gânduri”. Când îți cumperi apartament / mașină – că mai toți de vârsta ta merg deja la volan și au cuibul lor? Problema e că o bună parte din oameni chiar cred că odată ce ți-ai cumpărat automobil și apartament, ești persoană împlinită. Uneori această întrebare este capcană, iar de fapt ei încearcă să vadă câți bani câștigi. De obicei însă, fac comparații ca să-ți demonstreze că unii au reușit mai multe decât tine.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

