5 mari proiecte care pot ajuta România să prospere

Impactul este dublu: pe de o parte, toate procesele de interacțiune ale cetățenilor cu aparatul de stat sunt puternic accelerate (nu mai trebuie să-ți pierzi zile întregi stând la cozi); pe de altă parte se eliberează forță de muncă ce poate fi recalificată și utilizată în domeniile în care România are mare nevoie: asistență educațională, asistență socială, programe de infrastructură etc.

Pentru că bani am avut la dispoziție și până acum, dar nu am știut ce să facem cu ei. Ne-am mișcat cu viteza melcului și ne-am sufocat în lupte birocratice care au ținut pe loc marile proiecte de infrastructură care ar fi putut dinamiza economia românească. Ce n-a putut fi sifonat, n-a fost accesat, cam asta a fost deviza ultimului deceniu.

9 Iunie 2020

Oricât ne-am lăudat cu banii. Oricât ne-am număra kilele de whisky single malt. Oricâte șampanii am bea din pantofi cui de femeie. Oricâte masturbări, mecanice sau manuale, am produce. Oricâte cărți am străbate și cu oricâte seriale am face bungee...