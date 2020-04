5 vaccinuri anticoronavirus în fază de testare. Germania a început testarea clinică pe oameni

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății ,la nivel global sunt peste 100 de echipe de cercetători care încearcă să găsească un vaccin împotriva COVID-19. Până acum doar 5 sunt în faza testelor clinice iar cel mai optimist orizont de timp, până când unul va fi disponibil, este de cel puțin 1 an.

Tot la prima fază de testare este un alt potențial vaccin dezvoltat de cercetătorii Universității Oxford. Acesta are la baza o versiune slăbită a virusului gripei sezoniere în combinație cu material genetic al noului coronavirus și va fi testat pe un eșation de 500 de persoane.

