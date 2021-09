5 ZODII false în iubire

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Pești Poate cea mai rece zodie, Peștii nu sunt persoane foarte afectuoase și iubitoare. De fapt, nativul Pești stă cu tine doar pentru că nu îi place singurătatea. Urăște să nu aibă pe nimeni alături, dar nu pentru că are prea multă iubire de oferit, ci pentru că se plictisește singur. În rarele momente de tandrețe, îți promite marea cu sarea, iar tu crezi ... Dacă nu vrei să ai o relație singură în doi, ai grijă la această zodie.

Vărsător Această zodie nu se mulțumește niciodată cu ceea ce are în prezent. Întotdeauna se raportează la trecut și, într-o relație, va face întotdeauna comparație între tine și fosta iubire. Realitatea este că în momentul în care are numele tău pe buze, gândul îi este la fosta. Nu ești tu cea vinovată: spune-ți asta dacă încerci să găsești explicații pentru atitudinea Vărsătorului. Nu îl poți schimba! Întotdeauna se va gândi la ex-a.

Gemeni Supranumiți și ”zodia cu două fețe”, nativii care stau sub acest semn zodiacal sunt foarte profitori într-o relație. O să te mintă frumos la început, iar tu o să crezi absolut tot ce spun pentru că au darul de a duce omul cu zăhărelul. După ce este sigur că te-a câștigat, Geamănul o să înceapă să își arate adevărata față. Acest nativ este ahtiat după confortul material și va face tot ce îi stă în puteri ca să aibă alături o persoană influentă și cu cardurile pline. Prea puțin îi pasă de sentimente, dragoste, afecțiune sau compasiune. Nu are ascultă de sentimente în nicio situație!

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

