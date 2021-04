500 de oameni au devenit miliardari în timpul pandemiei

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

● „a servi” Am auzit la televizor: Odată ajunşi aici, puteţi servi masa chiar şi la restaurant.

Cel mai tânăr nou miliardar este Kevin David Lehmann, din Germania. La doar 18 ani, are o avere de 3,3 miliarde de dolari, fiind moștenitorul principalului lanț de farmacii din Germania.

Publicația menționează că numărul de 493 noi miliardari într-un an bate masiv recordul anterior de 290 înregistrat în 2015.

După un an, această listă a ajuns să numere 2.755 de miliardari, 493 fiind complet noi în clasamentele Forbes.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

