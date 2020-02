7 alimente pe care să le consumi zilnic pentru a evita gripa şi răceala

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Văd multă vârcoleală a guvernării socialisto-democrată pe lângă istorie. Ba ministrul care încurcă discursurile are ceva cu manualele, ba se resping toate proiectele Institutului de Istorie, de o expertiză la comandă (despre asta voi mai scri), ba se organizează diferite...

Vicepreședintele formațiunii, Alexandru Slusari, a spus astăzi într-o conferință de presă că PPPDA are două opțiuni din care alege: candidatul independent Grigore Cobzac sau candidatul PAS, Olesea Stamate.

Președintele țării Igor Dodon susține că cel mai probabil va candida la următoarele alegeri prezidențiale, care vor avea loc în toamna acestui an. Șeful statului declară că poate acum să afirme faptul că se va avânta în cursa prezidențială, după ce a văzut ultimele sondaje în...

Călcâiele crăpate sunt considerate un semn de neîngrijire. Însă ele apar atât din cauze mecanice (mai ales dacă aveţi câteva kilograme în plus, din cauza presiunii pielea nehidratată se crapă), mersul pe jos cu sandale, şlapi este un alt factor care...

Am avut, ieri, cu ocazia ședinței comune a Camerei Deputaților și a Senatului, convocată pentru citirea moțiunii de cenzură, o discuție cu Ministrul Justiției, domnul Cătălin Predoiu, privind blocajul care există la Autoritatea Națională pentru Cetățenie - scrie deputatul...

Polen crud, un antibiotic natural Persoanele care nu sunt alergice la polen, pot întreba medicul de familie în ce doze să consume polen crud. Acesta conţine lactofermenţi benefici florei intestinale, enzime care îmbunătăţesc absorbţia de vitamine şi minerale din alimentaţie. De asemenea, produsul apicol natural are şi antioxidanţi care acţionează împotriva radicalilor liberi.

Fructe de toamnă autohtone - accesibile şi netratate Mere, gutui, pere - sunt fructe autohtone şi teoretic nu sunt tratate cu ceară pentru a fi conservate. Consumaţi-le proaspete pentru a beneficia de vitamina C. Fibrele lor ajută la buna funcţionare a tranzitului intestinal. Fructele sunt mereu o opţiune mai bună decât dulciurile procesate.

”Noi ce mai mâncăm ca să nu răcim? Să nu facem gripă?” Ei bine, răceala şi gripa nu au legătură directă cu alimentaţia. Ele sunt produse de infecţia cu rinovirusuri (în cazul virozelor respiratorii sau răceli cum sunt numite popular) şi de infecţia cu virusul gripal în cazul gripei. Însă respectarea câtorva reguli de igienă, odihna suficientă şi o alimentaţie echilibrată pot fi de folos sistemului imunitar ce trebuie să facă faţă non-stop asaltului de inamici ai sănătăţii. Venim cu amănunte. Pentru a ne feri de răceală şi gripă este necesar ca în perioadele în care sunt declarate epidemii să evităm mulţimile când nu este absolut necesar. Spălarea frecventă a mâinilor cu apă şi săpun sau substanţe dezinfectante fără apă atunci când nu aveţi altă soluţie. Folosirea măştilor medicale mai ales atunci când mergeţi la spital, grădiniţe, etc. Evitarea contactului cu persoane răcite sau afectate de gripă, evitarea strănutului şi a tusei în aer liber deoarece prin particulele eliberate de tuse şi strănut se transmit virusurile care provoacă răceala şi gripa. Foarte important - copiii şi adolescenţii sunt consideraţi lianţii răcelilor şi gripei - aceştia au sistemul imunitar în consolidare, se îmbolnăvesc mai uşor şi pot transmite şi membrilor familiilor. Aşadar, dacă prezintă simptome specifice răcelii sau gripei nu trebuie să meargă la şcoală, la grădiniţă sau la creşă ci vor fi trataţi acasă.

