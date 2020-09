7 idei de MIC dejun sănătos bogat în proteine

Mic dejun sanatos. Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul proteinelor si al exercitiilor fizice, stiut fiind faptul ca, in timp, aceasta se atrofiaza din cauza imbatranirii.

Tocmai de aceea, dupa depasirea varstei medii, oamenii au tendinta sa se ingrase. Masa musculara scade si, astfel, metabolismul incetineste.

Un alt beneficiu al proteinelor este mentinerea senzatiei de satietate pentru mai multa vreme, ceea ce inseamna ca vei manca mai putin la urmatoarea masa si, de asemenea, vei fi mai putin tentat sa “ciugulesti” alimente interzise.

Specialistii nutritionisti spun ca este recomandat sa “imprastii” cantitatea de proteine pe parcursul intregii zile si nu sa ai o singura masa bogata in proteine, pentru a putea beneficia de avantajele lor. Aproximativ 20-30 de grame de proteine la o masa.

Iata cateva sugestii pentru un mic dejun sanatos cu un aport optim de proteine in alimentatia ta.

Ziua 1

Sandwich cu unt de arahide: doua felii de paine integrala prajita, pe care intinzi cate o lingura de unt de arahide si asezonezi cu felii de banana. Mai poti bea o ceasca de lapte degresat si vei avea un total de 22 grame de proteine.

Ziua 2

Smoothie de capsune: amesteca 1/2 de ceasca de capsune, cu 30 ml iaurt grecesc, 1/4 ceasca de fulgi de ovaz, o lingurita de miere (dupa gust), ½ ceasca de lapte degresat (sau de soia). Ai obtinut astfel 21 grame de proteine.

Ziua 3

Sandwich mediteranean: doua lipii din faina integrala, la care adaugi 4 linguri de humus, felii de rosie, 28 g de branza de capra, ¼ ceasca de migdale zdrobite. Mai poti adauga o cafea cu jumatate de ceasca de lapte degresat si ai ajuns la un total de 22 grame de proteine.

Ziua 4

Castron din pepene: taie in doua un pepene galben, scoate samburii si umple mijlocul cu o ceasca de branza de casa. Un total de 25 de grame de proteine.

Ziua 5

Buritto: umple o lipie din malai cu doua oua ochi, ceapa sotata, ¼ ceasca de fasole neagra fiarta sos salsa. Iata cum ai obtinut 25 grame de proteine.

Ziua 6

Terci din ovaz, mere si nuci: Pregateste ¾ ceasca de tarate de ovaz cu 1 si ¼ ceasca de lapte degresat, apoi adauga ¼ ceasca de nuci zdrobite si un mar taiat cubulete. Presara deasupra scortisoara si adauga (dupa gust) miere. In total, 25 g de proteine.

Ziua 7

Salata mic dejun: amesteca ½ ceasca de teci de soia, ½ ceasca de rosii taiate cubulete si 28 g de mozzarella. Stropeste cu putin otet balsamic si poti adauga o bagheta din paine din faina integrala. (Sursa: Melinda Johnson, medic nutritionist, coordonatorul Programului national de alimentatie de la Universitatea de stat din Arizona).