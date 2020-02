8 SUPER-ALIMENTE pentru cresterea ENERGIEI. Iata cum sa le folosesti!

Fructele si legumele sunt excelente surse de nutrienti, vitamine, minerale, antioxidanti. Multi dintre acesti nutrienti sunt binecunoscuti pentru efectele lor asupra sanatatii umane. Dintre toate fructele si legumele, exista 8 super-alimente care contribuie atat la cresterea nivelului de energie, cat si la imbunatatirea starii de spirit.



Pudra maca

Maca vine tocmai din inaltii munti din Peru si este folosita in mod traditional atat ca aliment, cat si ca medicament. Radacina asemanatoare ridichiei este uscata si macinata pana se obtina o pudra care are gust de caramel. O poti gasi in magazinele specializate, dar si in online. Sunt trei varietati de pudra maca: galbena, neagra si rosie, fiecare cu proprietatile sale. Dintre toate, cea mai sanatoasa (si populara) este considerate pudra maca galbena.



Beneficii pudra maca

Acest aliment minune contine proteine, calciu, magneziu, potasiu, vitamina C, dar si alte vitamine si minerale esentiale. Pudra maca spoeste nivelul de energie, insa nu este un stimulant (precum cofeina), deci nu da stari de anxietate sau neliniste.



Maca are proprietati adaptogene, ceea ce inseamna ca se adapteaza la ceea ce corpul tau are nevoie si echilibreaza situatia, inclusiv in ceea ce priveste hormonii. Specialistii spun ca pudra maca reduce bufeurile si simptomele sindromului premenstrual.

Nu ar fi de ocolit nici proprietatile afrodisiace si de crestere a fertilitatii. Studiile au aratat ca pudra neagra maca sporeste numarul de spermatozoizi si protejeaza impotriva cancerului de prostata.

Cum sa folosesti pudra maca

Gratie starii de pudra si a aromei minunate, este foarte usor de inclus in dieta. Poti sa o adaugi in laptele de cocos sau in cafea. Poti sa o folosesti cand prepari granola, smoothie-uri, aluat de prajituri. Optiunile sunt, practic, nelimitate. Poti incepe cu un sfert de lingurita la doua zile, apoi sa cresti la jumatate de lingurita, o data la doua zile, pana ajungi la 1-2 lingurite pe zi. In acest fel dai voie sistemului digestive sa se obisnuiasca. Atentie! NU consuma maca inainte de culcare pentru ca poate avea efecte stimulatoare.

Spirulina

Desi i se spuna alga verde-albastra, spirulina este o bacterie care traieste in apele sarate (si in unele ape dulci). Ea se consuma in Africa si Mexic de acum sute de ani. Dupa ce este recoltata, spirulina se usuca prin inghetare si se trasforma in pudra minune pe care o cunoastem cu totii.

Beneficii spirulina

Spirulina contine multi nutrienti, plecand de la fier, betacaroten, vitamine din complexul B, antioxidanti, protein, acid gamalinoleic. Spirulina este o excelenta sursa de vitamina B12 pentru vegetarieni si vegani. Antioxidantul care da spirulinei culoarea verde-albastra are proprietati care lupta impotriva radicalilor liberi si protejeaza corpul impotriva distrugerii ADN-ului. Spirulina ajuta inima si tine sub control tensiunea arteriala.

Cum sa folosesti spirulina

Spirulina se poate adauga in smoothie-uri sau in salate.

Cacao

Cacaoa este o pudra provenita prin uscarea si macinarea semintelor fermentate ale copacului ca cacao. Ciocolata este atat de buna datorita acestei pudre minune. Maiasii considerau cacaoa drept aliment al zeilor si este cunoscuta pentru beneficiile sale pentru sanatate cu multa vreme inainte de a ajunge in Europa.

Beneficii cacao

Cacaoa este bogata in minerale, flavonoide si alti antioxidanti, precum si in fibre solubile asociate reducerii riscului de diabet. Studiile au confirmat faptul ca pudra de cacao protejeaza creierul impotriva imbatranirii, protejeaza nervii impotriva inflamatiilor sis cade tensiunea arteriala.

Cacaoa mai are rolul de a stimula sistemul nervos, dar este mult mai blanda decat cafeaua. Poate fi o optiune daca vrei sa reduci consumul de cafea. Cacaoa mai contine triptofan, un aminoacid esential asociat cu starea de bine si cu reducerea anxietatii.

Cum sa folosesti cacaoa

Cacaoa nu se foloseste doar in ciocolata. O poti adauga in lapte, in iaurt, in smoothie-uri.

Goji

Fructele goji intra in categoria fructelor de padure. Ele fac parte de multa vreme din istoria medicine traditionale chineze. Din goji se pot face tincturi, suc si vin.

Beneficii goji

Fructele goji sunt bogate in vitamine, minerale, antioxidanti. Sunt o sursa bogata de carbohidrati care confera energie, dar si aminoacizi care aduc un aport de proteine corpului uman. Goji imbunatatesc sanatatea ficatului, rinichilor si a ochilor, precum si functionarea sistemului imunitar.

Cum sa folosesti goji

Sucul de fructe goji este revigorant. Il poti prepara usor punand la blender fructele si apa de cocos. Mai poti adauga goji in cereal, terciuri si chiar in briose.

Seminte de chia

Aceste seminte micute sunt cultivate si consumate in America Centrala si de Sud inca din anii 3500 I.Hr. Aztecii foloseau semintele de chia la ritualurile dedicate zeilor.

Beneficii chia

Semintele de chia sunt bogate in fibre, vitamine, minerale si antioxidanti, inclusiv acizi grasi omega-3. Ele ajuta la echilibrarea nivelului de zahar in sange si reduc tensiunea arteriala si inflamatiile.

Cum sa folosesti chia

Poti adauga semintele de chia in smoothie-uri, in cereale, in sucuri si salate sau sosuri pentru un plus de fibre si protein. Scufundate in apa, ele capata o textura gelatinoasa si pot fi un bun inlocuitor pentru oua in dietele veganilor. Nu este recomandat sa le mananci crude intrucat se pot umfla de la saliva si pot fi greu de inghitit.

Cocos

Nuca de cocos provine dintr-o specie de palmieri tropicali. Nuca de cocos este adorata de o lume intreaga datorita gustului bogat in arome al pulpei, dar si pentru apa cu proprietati revigorante.

Beneficii cocos

Apa din nucile de cocos verzi este bogata in potasiu si alti electroliti de care corpul are nevoie pentru a se recupera dupa un effort mediu sau intens. Apa de cocos contine mai mult potasiu decat bauturile dedicate sportivilor.

Pulpa nucii de cocos este bogata in acizi grasi saturati, fibre insolubile care ajuta sistemul digestiv, precum si in minerale precum magneziu, potasiu.

Uleiul de cocos extract din pulpa nucii contine substante care ajuta organismul sa mareasca rata metabolismului si sa arda mai bine grasimile.

Cum sa folosesti nuca de cocos

Uleiul de cocos este stabil la temperaturi inalte, de aceea poate fi folosit la gatit la temperaturi inalte. Poti adauga unt de cocos in tarte, clatite, in lapte, in cereale, terciuri, granola. Dar poti sa-l intinzi si pe paine.

Seminte de canepa si ulei de canepa

Originala in Asia Centrala, canepa era cultivata pentru fibra sa, inca din anul 2800 I.Hr. In zilele noastre, semintele de canepa au devenit foarte populare.

Beneficii seminte de canepa

Semintele de canepa sunt o sursa excelenta de vitamina E, popasiu, fier, calciu, magneziu, zinc si alte minerale. Ele sunt bogate in fibre si proteine. Acestora le adaugam acizii grasi omega-3 si omega-6 responsabili pentru sanatatea inimii si a creierului. Laptele de canepa este extras din seminte si este o excelenta sursa de protein, minerale si grasimi sanatoase.

Uleiul de canepa este extras din alte parti ale plantei si are compusi cannabionoizi. Acestia ajuta la functionarea sistemului imunitar si protejeaza somnul

Cum sa folosesti semintele de canepa

Semintele de canepa pot fi mancate ca atare sau pot fi adaugate in smoothie-uri, iaurt, terciuri si salate. Poti, de asemenea, sa prepari o varianta de hummus din seminte de canepa.

Seminte de in si ulei de in

Inul este cultivat si utilizat de mii de ani in Ayurveda, desi in unele locuri (Canada, China, India, Etiopia, Statele Unite), se folosea doar fibra pentru haine.

Beneficii seminte de in

Semintele de in sunt bogate in fibre, protein, acizi grasi omega-3 si omega-6, acizi grasi polinesaturati, antioxidanti. Semintele sunt mai bogate in omega-3 si acizi alfalinoleici (ALA) decat orice alta planta de pe pamant. Semintele de in echilibreaza nivelul de estrogen in organism si usureaza simptomele menopauzei.

Cum sa folosesti semintele de in

Semintele de in macinate sunt mai bune decat cele intregi (mai greu de digerat). Adauga seminte de in in cafea, lapte, smoothie-uri, terciuri si chiar in placinte. Poti adauga seminte de in in chiftele sau perisoare, in salate, supe sau orice alte alimente prefer.

Lista poate continua

Desigur, aceasta lista poate fi continuata cu produse precum miere, propolis, aloe vera, iarba de grau, alge marine.

