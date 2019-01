9 mituri despre Socialism

Astăzi voi scrie despre socialism si cererile socialismului, deoarece ne vom lovi de ele în anii ce vor urma şi e bine să ştim de acum ce urmări vor avea asupra societăţii. Deşi aceste ideile sunt larg răspândite în mediul online* şi offline, am hotărât să le centralizez şi să le explic în detaliu. Voi aborda mai jos nouă mesaje pe care socialismul le raspândeşte deja. Toate sunt greşite, dar e bine de urmărit fiecare dintre acestea pentru a putea înţelege mai bine care este adevărul. Să le luăm pe rând:

1. „Socialismul democratic” nu este exact acelaşi lucru ca socialismul.



De fapt, nimeni nu poate explica ce este „socialismul democratic” sau care este diferenţa dintre acesta şi “socialism” (n.a. socialismul este acea doctrină care a omorât peste o sută de milioane de oameni).

I-am urmărit la TV în campania din 2016 pe Hillary Clinton, Bernie Sanders şi mai nou în 2018 pe Alexandria Ocasio-Cortez, noua stea a stângii, neştiind să raspundă la întrebarea „Ce este <<socialismul democratic>> ”? Doar punând un cuvânt drăguţ în faţa “socialismului” nu înseamnă că are alt sens. De exemplu, dacă spunem “genocid democratic” putem afirma fără nicio greşeală că acesta este tot genocid, indiferent ce cuvinte drăguţe am găsi să-I asociem genocidului. Nu există nicio diferenţă între “socialismul democratic” şi “socialism”.

Programele sociale redistribuie, pe când economiile socialiste abolesc proprietatea privată şi naţionalizează toate industriile pentru a opri realizarea profitului ce constituie exploatare în economia de piaţă. Doar pentru că anumite ţări au sisteme medicale socialiste nu înseamnă că economiile lor sunt socialiste. De exemplu, Norvegia are un sistem medical socialist dar nu este o ţară socialistă. Norvegia e o ţară capitalistă.

E foarte important să conştientizăm la acest lucru pentru că altfel mulţi ar spune: ”Uită-te la Norvegia, ce paradis socialist!”.

2. „Socialismul democratic” nu înseamnă folosirea forţei pentru că…este democratic.



Păi şi Republica Coreei de Nord este o ţară democratică. Să votezi democratic pentru folosirea forţei împotriva unei minorităţi înseamnă tot folosirea forţei. “Părinţii fondatori” ai Americii, locul unde s-a născut democraţia aşa cum o ştim noi astăzi, au recunoscut toate aceste pericole şi de aceea au introdus în Constituţia SUA al doilea amendament, şi anume, dreptul oamenilor de a se apără şi de a avea dreptul la arme. Mai mult decât atât aceştia au creat un sistem de separaţie a puterilor în stat care să evite tirania majorităţii în mod explicit.

Acelaşi principiu funcţionează şi din punct de vedere economic. Dacă majoritatea votează să ia banii unei minorităţi se cheamă tot furt. (ex. impozitarea progresivă pe venit este tot furt!)

Ştim foarte clar din Scrierile Federaliste (eng. Federalist Papers) că statul e necesar numai pentru a proteja trei lucruri: (a) viaţa, (b) libertatea (ex: vorbirea liberă, de practicarea propriei religiei etc) şi (c) proprietatea.

Morala legendei lui Robin Hood nu este despre de a lua de la bogati şi a da la saraci, ci despre un om care s-a ridicat impotriva taxelor mari. Din acest motiv, impozitele cu cât sunt mai mici cu atât sunt mai bune.

3. Socialismul nu este nici mai corect şi nici mai moral decât capitalismul.



Mulţi “socialişti de caviar” susţin lucruri care sunt în neregulă cu România, dar care nu oferă soluţii concrete. A văzut cineva în vreo ţară implementată strategia “wage led growth” şi care sunt consecinţele ei? Socialismul nu numai că nu este corect, dar este total incorect.

În socialism drepturile se adună cu cât ai mai puţin succes din punct de vedere economic. Să zicem că acum nu am nevoie de banii tăi, dar dacă la următoarea criză economică îmi pierd casa şi toate economiile atunci am dreptul să vin la tine şi să te fur. De exemplu: dacă tu ai trei case ar trebui să imi dai şi mie una, dacă eşti doctor sau avocat ar trebui să eliminăm cu totul onorariul pentru serviciile prestate şamd.

Drepturile unui individ nu trebuie să se schimbe în funcţie dacă esti bogat sau sărac. Pentru că 95% dintre români cred în Dumnezeu, conform studiului realizat de Fundaţia Friedrich Ebert în cadrul proiectului Monitorul Social, am să aduc în discuţie morala poveştii lui Cain şi Abel, şi anume, gelozia pe cel ce are succes. Ştim din Vechiul Testament momentul când Cain se duce să se plângă lui Dumnezeu despre această inechitate dintre el şi Abel. Dumnezeu îi răspunde explicit lui Cain că are capacitatea de a trece peste obstacole şi de a ajunge cel puţin la fel de bun şi competent ca Abel. Răspunsul lui Dumnezeu este ultimul lucru pe care Cain vrea să îl audă, iar urmarea o ştim cu toţii.

4. Socialismul este moral



Uităm că socialismul încalcă trei din cele zece porunci:şi. Astfel:

a) Porunca nr. 1: “Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.” Morala: Ar trebui să-l slujeşti pe Dumnezeu, ci nu pe stat

b) Porunca nr. 8: „Să nu furi”. Morala: Socialismul este într-adevăr furt, chiar dacă votezi pentru el democratic

c) Porunca nr. 10: „Să nu pofteşti nimic din ce este al aproapelui tău”. Morala: Nu ar trebui să-ţi invidiezi vecinul şi nici să-i iei proprietatea, respectiv banii pentru că tu nu ai luat decizii (economice) bune în trecut.

Reamintesc că acestea fac parte din ceea ce se numesc “Cele 10 porunci”, nu “Cele 10 recomandări”.

Inegalitatea nu poate fi rezolvată prin a lua cu forţa de la alţii. Inegalitatea poate fi rezolvată numai având drepturi egale cu ceilalţi indivizi. Chiar Barack Obama a spus-o: “Visul american este Donald Trump”.

Banca Mondială estima în aprilie 2018 că populaţia globului care trăieşte cu mai puţin de 2 dolari pe zi a scăzut sub pragul psihologic de 10%, tocmai datorita capitalismului, nu socialismului.

5. Socialismul adevărat nu a fost cu adevărat încercat.



Auzim această expresie din ce în ce mai des, dar asta nu înseamnă că este adevarată. URSS-ul nu a fost niciodată socialistă, Cuba nu a fost socialistă, România nu a fost socialistă, Venezuela nu a fost socialistă. Imediat ce banii altora se termină, şi aceştia garantat se termină la un moment dat, încep să apară şi problemele.

Acum ştim că socialismul în aceste ţări şi altele asemănătoare a însemnat peste o sută de milioane de morţi (!!!), mulţi alţii în închisori, la canal sau prin gulaguri şi suferinţe ce s-au întins pe aproape un secol. Totul în afară de aceste lucruri a fost minunat.

Imediat ce România a încetat să mai fie o ţară socialistă PIB-ul ei a crescut de la 50 miliarde EURO in 1990 la aproape 200 miliarde EURO în 2018. La polul opus este Venezuela, care în anul 2001 era cea mai bogată ţară din America de Sud, iar acum este cea mai săraca având un exod de milioane de oameni forţaţi să emigreze pentru a supravieţui.

6. Socialismul democratic adevărat nu este cel din Venezuela sau Cuba, ci cel din Danemarca.



De fapt, în campania prezidenţială internă din partidul Democrat din 2016 Bernie Sanders a folosit exemplul Danemarcei pentru a propune un nou vis american. De aceea, atunci când prim- ministrul danez Lars Lokke Rasmussen a fost invitat să vorbească despre ţara sa la Harvard Kennedy School of Goverment a zis-o clar şi răspicat: “Ştiu că unii oameni din SUA asociază modelul Nordic cu un fel de socialism. Prin urmare, aş dori să fac un lucru foarte clar: Danemarca este departe de a fi o economie planificată socialistă. Danemarca este o economie de piaţă.”

Dacă ne uităm la topul libertăţii economice pe anul 2018, adică cât de uşor poţi face afaceri într-o ţară, realizat de Heritage Foundation, vom găsi Danemarca pe locul 12, iar SUA pe locul 18; România ocupa locul 37, în urma unor ţări precum Vanuatu, Botswana sau Georgia.

Deci, ţările pe care unii le văd noul vis american se caractizează prin: reglementări puţine, comerţ liber şi, în general, sunt locuri foarte bune în care să-ţi investeşti banii. Nu la fel se poate spune despre o ţară care îşi schimbă codul fiscal de la un an la altul sau care adoptă politici economice total opuse ţărilor care s-au îmbogăţit.

7. Trebuie să înlocuim capitalismul cu nou tip de socialism.



Capitalismul este cea mai de succes poveste din istoria umanităţii. Lumea devine cu adevărat mai bună. Dacă în 1980 aproape jumătate din populaţia globului trăia în sărăcie extremă, astăzi procentul a scăzut la 8,6%, deşi populaţia lumii a crescut cu 71%. Cifrele sunt copleşitoare dacă ne uităm şi alţi indicatori: rata mortalităţii infantile, energie regenerabilă, protejarea vieţii marine, accesul la electricitate, rata alfabetismului, speranţa de viaţă etc.

Capitalismul este bazat pe câteva concepte de bază regăsite în cultura iudeo-creştină. Noi, ca români, am experimentat socialismul şi stim ce ne aduce: aruncarea în sărăcie, creşterea imoralităţii şi răsturnarea tuturor valorilor.

Aşa cum spunea şi Freud în Disconfort în cultură, civilizaţia apare numai acolo unde există morală şi niste reguli constrângătoare. Socialismul ne-a dovedit că nu are de niciunele.

8. Socialismul dă, capitalismul ia.



Capitalismul presupune respectarea drepturilor omului, iar socialismul produce o inflaţie de drepturi care, aşa cum bine ştim, produce devalorizarea drepturilor.

Socialismul este bazat pe drepturi pozitive, iar capitalismul pe drepturi negative. Dintre drepturile negative, amintim: eu am un drept să nu îmi furi proprietatea, eu am dreptul să nu mă omori, eu am dreptul să nu îmi împiedici libertatea de exprimare şamd. De fapt, toata constituţia SUA este bazată pe drepturi negative.

Socialiştii cred în drepturile pozitive. Argumentul lor este acela că statul nu există doar pentru a proteja anumite drepturi date, dar că statul este sursa tuturor drepturilor. Adică, este rolul guvernului să asigure echitate.

Care sunt aceste drepturi pozitive? Dreptul la o locuinţă, dreptul la sănătate, dreptul la educaţie, dreptul la tot felul de lucruri pe care statul să le dea sau să-i forţeze pe alţii să le dea chiar sub ameninţarea unei arme (ex: serviciile oferite de un doctor, avocat, arhitect, inginer, profesor, consultant fiscal etc). Ca să pară democratic şi să sune bine au inventat termenul de “echitate socială”.

Esenţa drepturilor pozitive înseamnă utilizarea forţei pentru că într-un final vei forţa nişte oameni să facă ce vrei tu pentru a-ţi asigura acele drepturi pozitive menţionale mai sus, dar la preţul la care îţi doreşti. Astfel, drepturile mele ca individ devin mai puţin importante decât drepturile tale pozitive. Cu toţii ştim ce se întâmplă într-o societatea în care bunurile şi serviciile sa iau cu forţa. Antreprenorii încetează să se mai specializeze pentru a oferi acele bunuri şi servicii, iar brusc apare penuria. Odată cu penuria, avem o reeditare a perioadei 1947 – 1989 din România: suferinţă şi catastrofă economică.

9. Socialismul funcţionează în sistemul de sănătate.



Doar pentru că o ţară are un sistem de sănătate socialist, nu înseamnă că acea ţară este socialistă. Mai mult, deşi sunt ţări care sunt percepute că au un sistem de sănătate complet privat, precum cel din SUA, vedem că acesta este copleşit de reglementări şi ca urmare, foarte scump. Pe lângă reglemenări, costul unui tratament în SUA este exponenţial mai mare faţă de România şi din mai multe motive:

a. Investitorul trebuie să îşi recupereze investiţia cât mai repede

b. Pacientul american subvenţionează preţul unui tratament (ex. cancer) pentru mai toate ţările lumii. Dacă un astfel de tratament ar costa în Romania la fel ca în SUA, probabil aproape nimeni nu şi l-ar permite.

c. Inovaţia costă bani buni. Dacă vrei să ai cele mai sclipitoare minţi lucrând pentru tine încercând să găsească un leac pentru cancer atunci va trebui să-i recompensezi corespunzător.

Serviciile medicale trebuiesc tratate ca un bun, nu ca un drept.Cum ar fi să le spună statul doctorilor că de mâine consultaţiile costă 10 LEI, iar intervenţiile chirurgicale 20 LEI? Probabil că medicii ar renunţa la practicarea meseriei sau vor emigra, iar cei care îşi vor dori să ajungă medici fie vor renunţa, fie vor emigra şi ei. Doar că declari un serviciu ca fiind un drept nu înseamnă că şi se întâmplă. În constituţia Africii de Sud este garantat “dreptul oricărui indivizid de a avea acces la servicii medicale”. În caz că nu ştiaţi, Organizaţia Mondiala a Sănătăţii plasează Africa de Sud pe unul din cele mai joase poziţii când vine vorba de servicii medicale (ie. pe locul 175 din 191 de ţătri). Morala: Drepturile care derivă din nevoile individului inevitabil violează autonomia individului.

Pentru a face un bun sau serviciu mai ieftin ai nevoie de două lucruri esenţiale: (1) existenţa profitului şi (2) dreptul de liber practică a muncii. Toate intervenţiile pentru a le limita vor convinge din ce în ce mai puţini oameni să devină doctori (sau daca devin să o facă exclusiv cu gândul emigrării, ceea ce se întâmplă chiar acum în România). Mai puţini medici, servicii medicale mai slabe şi acordate mult prea târziu.

Aş menţiona o experienţă recentă din interacţiunea cu sistemul medical românesc. După mai bine de zece ani în care am cotizat zeci de mii de euro am avut nevoie să fac urgent un RMN iar răspunsul statului a fost simplu: “Puteţi face gratis un RMN, dar următorul loc liber pentru programare este peste cinci luni (!)”. Evident, m-am folosit de piaţa liberă şi mi l-am făcut a doua zi, pe costul meu.

Închei cu un citat din Publilius Syris, “Nimium alltercando, veritas amittitur” --- “Cu prea multă discuţie se pierde adevărul”, şi anume, socialismul înseamnă furt: de venituri, de drepturi, de viaţă.

* Aceste idei sunt larg răspândite în mediul online, în special la următorii: Lawrence Reed, Britanny Hunter, Nassim Nicholas Taleb, Dave Rubin, Jordan Peterson, Sam Harris, Ben Shapiro, Dan Sanchez, Donald Boudreaux, Jeffrey Tucker, Richart Ebeling, Sarah Skwire, Steven Horowitz, Eric Weinstein, Andrew Klavan, Cristian Păun, Bogdan Glăvan, Vladimir Topan, Ovidiu Neacşu şi mulţi alţii.



Sorin Anagnoste,

Phd - cadru didactic asociat ASE Bucureşti

pentru zf.ro