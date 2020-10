9 percheziţii, 2 luni de închisoare, afaceri blocate timp de 3 ani, toate calificate drept ilegale

Igor Dodon și-a anunțat candidatura la prezidențialele din acest an. Acesta a venit la CEC împreună cu deputații PSRM Vlad Batrâncea și Vasile Bolea.

Cupola de aur a Catedralei Ortodoxe de pe malurile Senei din Paris străluceşte în soare. Construită de guvernul rus că parte a unui nou centru cultural şi spiritual, ea are vedere spre...

Vladimir Putin i-ar fi spus lui Emmanuel Macron, în cadrul unei conversații telefonice recente, că opozantul rus Alexei Navalnîi s-ar fi otrăvit singur cu noviciok, scrie The...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Comemorarea la 1 septembrie 2019 a 80 de ani de la debutul militar al celui de-Al Doilea Război Mondial are loc în contextul exacerbării tendinţei ofensiv-mitologice din ultimii...

În 2001 au loc la New York atentatele teroriste de la World Trade Center, revendicate de Al-Qaida

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Încheiem seria de articole cu privire la distrugerea Chișinăului de către armata roșie de ocupaţie, în cel de-al Doilea Război Mondial. După cum am relatat și în...

Numele Balmuş provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul balmoş – termen culinar ce numeşte o mâncare ciobănească în care se amestecă diferite ingrediente (zer...

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Venus intra in Fecioara si dragostea intra intr-o zona meticuloasa. E vremea sa-ti arati dragostea la modul cel mai practic posibil. Inca se simt efectele Lunii pline in Berbec si este posibil ca cineva sa fie morocanos si nemultumit. Fii atent sa nu starnesti conflicte inutile!

Am citit în „Timpul” un material de mare actualitate şi am crezut că va genera o dezbatere publică. Însă, nu ştiu cum se întâmplă, dar foarte mulţi moldoveni, deşi sunt experţi în orice domeniu câte „olecuţâcî”,...

Președintele Donald Trump, care, împreună cu prima-doamnă, a fost diagnosticat cu COVID-19, are simptome ușoare, ca în cazul unei răceli, au declarat surse citate de CNN și New York Times.

Judecătoarea a oferit părţilor implicate în dosar dreptul de atac a sentinţei într-un termen de 15 zile. După cum am fost informaţi la judecătorie, procurorii au atacat cu apel sentinţa la Curtea de Apel Chişinău. În procesul pregătirii acestui articol D. Cobâlcean și V. Burlacu nu au fost de găsit pentru a comenta învinuirile instanței. Oricum CUVÂNTUL le rezervă spații pentru niște eventuale replici.

4. Instanţa a exclus din dosar mai multe probe, inclusiv câteva ordonanţe ale şefului adjunct al SUP a IP Rezina D. Cobâlcean, procesele verbale ale celor 9 percheziţii efectuate de Poliţie la întreprinderile şi domiciliul lui S.Bagrin şi rudelor sale, calificându-le drept ilegale şi obţinute prin încălcarea dreptului la apărare a bănuiţilor/învinuiţilor, a Codului de procedură penală şi ordonanţelor autorizate de judecătorul de instrucţie.

În procesul percheziţiilor au fost ridicate absolut toate documentele contabile de la SRL „Bagser-Service”, firmă care nu avea nicio calitate procesuală în dosarul respectiv, astfel fiind paralizată în totalitate activitatea întreprinderii pe timp de trei ani; de la domiciliul soţilor Bagrin – caietul de note muzicale şi tableta copilului minor al lor, acte de identitate, paşapoarte, certificate de naştere, de căsătorie şi deces, sticuri de la calculatoare, SD-uri, hard-discuri, caiete cu reţete culinare şi meniuri, 400 de euro şi 35 mii lei care aparţineau familiei etc., în total 9 saci de bunuri, o parte dintre care în raportul înaintat procurorului nici nu figurează.

Sentinţa pe acest dosar prevede achitarea şi reabilitarea deplină a respectivilor „pe motiv că instanţa nu a constatat existenţa faptei infracţiunii”. Magistrata a dispus ca imediat după pronunţarea sentinţei lui Serghei Bagrin şi Svetlanei Ţurcan, fostă angajată la SRL „Bagser-Service”, să li se restituie toate bunurile şi documentele ridicate de poliţie în cadrul percheziţiilor efectuate în 2017, dar şi să fie scos sechestrul pe un bun imobil al acestuia aflat în or. Rezina.

Conflictul militar dintre Armenia și Azerbaidjan pe seama regiunii disputate Nagorno-Karabakh s-a reaprins în cursul zilei de astăzi. După cum am precizat anterior, Armenia a declarat...

