A doua zi de Rusalii 2020. Ce sa nu faci de Sfanta Treime

In a doua zi de Rusalii este praznuita Sfanta Treime. Exista numeroase traditii, obiceiuri si superstitii legate de aceasta zi sfanta, pe care oamenii din toate colturile tarii inca le tin. In a doua zi de Rusalii este dedicata Sfantului Duh, chiar daca in calendarul romenesc este trecuta ca fiind ziua Sfintei Treimi. Aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de dupa Rusalii este numita Lunea Sfantului Duh.

In a doua zi de Rusalii crestinii ortodocsi merg la biserica, iar apoi se aduna la casele lor si se odihnesc. In aceasta zi nu ai voie sa muncesti in gospodarie, sa speli rufe sau sa coci. Este interzisa munca la camp si traditia spune ca cei care vor munci pamantul astazi nu vor avea parte de rod.

In unele zone ale tarii oamenii considera ca pot fi vindecati de boli cu ajutorul calusarilor. Acestia trec pe la casele celor bolnavi si batrani si joaca pentru a-i scapa de duhurile rele, de boli si de blesteme. Bolnavii sunt scosi in curte si asezati cu fata la rasarit in asteptarea calusarilor. Aceasta traditie se mai tine mai ales in zona Brasovului.

Astazi nu ai voie sa te certi si sa dusmanesti pe nimeni, pentru ca poti atrage furia Ielelor. Se spune ca noaptea aceasta nu trebuie sa te prinda la rascrucea drumurilor, la marginea padurii, in munti sau pe malul apelor.

Rusaliile sunt considerate zanele apelor, asa ca astazi nu trebuie sa mergi la scaldat sau sa faci baie. Cine nu respecta traditiile din a doua zi de Rusalii va atrage asupra sa blestemele ielelor si va avea parte tot anul de necazuri, boala si certuri.