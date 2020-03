A fost semnat documentul prin care Macedonia de Nord se alătură NATO

Germania va abandona cei şase ani de austeritate fiscală cu un buget expansionist, menit să salveze economia ţării de efectele crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), se arată într-un articol apărut sâmbătă în publicaţia britanică Financial Times...

Preşedintele Macedoniei de Nord, Stevo Pendarovski, a semnat vineri documentul privind aderarea acestei ţări la NATO. „Astăzi am avut onoarea de a semna documentul privind aderarea Macedoniei de Nord la Tratatul Atlanticului de Nord. Acesta este ultimul pas după ratificarea protocolului a 29 de membri NATO şi invitaţia oficială a lui Stoltenberg” – a scris Pendarovski pe contul său de Twitter.

