A furat un cadavrul de la morgă pentru a pune mâna pe banii de înmormântare

Un bărbat din Huși, Vaslui, este acuzat că a furat de la morgă sicriul cu trupul unui decedat. Gestul necugetat al omului a fost făcut cu scopul de a pune mâna pe cei 5.000 de lei, primiți din partea statului ca ajutor de înmormântare.

Fosta soție a bărbatului decedat a făcut plângere la poliție pentru a găsi trupul neînsuflețit. Bărbatul murise în urmă cu o săptămână.

Femeia afirmă că trupul fostului ei soț a fost furat de numitul M. L. Bărbatul se apără și susține că că a vrut să facă o faptă bună și că s-a gândit că nu are cine să-l înmormânteze pe defunct.

„După ce că m-am dus să scot mortul de la morgă, m-am chinuit, l-am cărat cu mașina mea, asa cum am putut, soția și fratele ei m-au acuzat că am furat cadavrul. Acum am plângere penală de la ei" a mărturisit acuzatul, conform vremea nouă.ro.