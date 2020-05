Abordare modernă a COVID-lui „moldovenesc” / Sau de ce NU VOM SCĂPA prea curând de pandemie

Medicul de familie nu are răspuns cum clasifică cazul și ce face mai departe (nu a fost instruit). Asistenta medicală nu este sigură că a prelevat corect. Totul are loc într-un sat dintr-un raion îndepărtat. Și se numește abordare modernă a COVID-lui “moldovenesc”.

... Lucrător medical cu simptome clare de COVID19. În colectiv, câțiva colegi de ai săi au fost testați pozitiv, de asemenea are contact la serviciu cu pacienți COVID19. Se autoizolează imediat la domiciliu și informează medicul de familie, care îl consultă la telefon și indică prelevarea testului la domiciliu. Care este făcut tocmai peste 7 zile (!) în loc de 48 ore. În acest timp lucrătorul medical luptă singur cum poate cu boala - febră înaltă, tuse puternică, etc. Testul iese negativ. Deoarece pare straniu, pacientul trece la un laborator privat testul la anticorpi la COVID19. Rezultat: IgM+ și IgG+. În cazul când exista un test PCR negativ și ambii anticorpi pozitiv, rezultă că i) pacientul a suportat infecția și se află deja în fază de recuperare ori ii) rezultatul PCR a fost unul fals negativ și pacientul ar putea fi încă în fază activă.

De curând s-a lansat un ”Ghid al persoanelor care suferă de diabet în contextul epidemiei de coronavirus” Am aflat câteva sfaturi preţioase pentru pacienţi care suferă de această boală. COVID-19 este o boală infecţioasă nouă, iar informaţiile cu privire la...

Centrul Chișinăului, unde astăzi are loc un protest pașnic al veteranilor împotriva guvernării este plin cu forțe de orine și mașini ale forțelor speciale. Imaginile au fost plasate de internauți pe rețelele de socializare.

De multe ori ne punem întrebarea de ce ni se zbate ochiul și ce semnificație are acest lucru. Ei bine, deși vorbele din popor spun altceva, cele medicale vin cu un răspuns concret pentru toată lumea.

Horoscop 17 Mai 2020, ora: 08:52

Soarele in Taur este in trigon cu Jupiter proaspat retrograd si impreuna ne trimit vibratii pozitive ! Acestea sunt cele mai mari corpuri ceresti din sistemul nostru solar, deci cand cei doi canta in armonie, intreaga lume se simte mai usoara, mai bine si mai optimista despre viitor....