ACCIDENT grav, în CRIULENI: Un tânăr a rămas fără 4 degete, după ce i-a explodat în mână o petardă

Un tanar de 25 de ani a fost transportat de urgenta la spital, dupa ce o petarda a explodat in timp ce o tinea in mana.



Potrivit politiei, incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 21:00, in satul Corjova, raionul Criuleni.

Din cauza neatentiei, tanarul a fost grav traumat si a fost transportat de urgenta la spitalul, unde medicii i-au amputat patru degete de la mana, transmite protv.md