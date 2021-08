Activitatea unicului liceu cu predare în limba română din Tiraspol, a fost suspendată

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Autoritățile japoneze au dezvăluit numele a trei cetățeni care nu au respectat măsura de carantina când s-au întors din afara țării, pentru a-i face de rușine în public, informează The Guardian.

Incendiile de vegetaţie din acest an din regiunea siberiană Iacutia din Rusia au produs deja o cantitate record de emisii de carbon. Cu câteva săptămâni înainte de încheierea sezonului au loc de obicei astfel de focare, conform serviciului european de monitorizare prin satelit a...

Trei călugări de la mânăstirea Sfântul David de pe insula Evia din Grecia, au refuzat să fie evacuați din flăcările violente care au cuprins insula din cauza valului de caniculă, relatează The Guardian.

The Guardian.

Anunțul a fost făcut de avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu. Ombudsmanul atenționează că în aceste circumstanțe copiii care frecventează această instituție de învățământ nu vor putea să învețe în noul an școlar 2021-2022, fapt ce îngrădește realizarea efectivă a drepturilor copiilor la educație. La începutul acestei veri, liceul cu predare în limba română de la Tiraspol a rămas și fără director, după ce Ion Iovcev, care a condus instituția de învățământ timp de câteva decenii, a fost demis de către ministrul interimar al Educației, printr-un apel telefonic, iar motivul ar fi fost că, ar fi atins vârsta de pensionare. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului a solicitat autorităților de la Chișinău să întreprindă măsuri pentru a soluționa această problemă.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

